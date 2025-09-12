Sector bancario
Oliu: "La opa nació muerta y solo queda que la entierren los accionistas"
El presidente del Sabadell sostiene que el BBVA tendría que replantearlo todo "desde cero" y de forma amistosa
El presidente del Sabadell, Josep Oliu, se ha mostrado convencido este viernes de que la oferta de compra (opa) del BBVA sobre su entidad no saldrá adelante en sus condiciones actuales: "Esta oferta concreta, que nació muerta, ya solo queda una cosa, que es que la entierren los accionistas". Podría parecer que ha instado a su rival a mejorar la propuesta, pero el banquero ha puesto en duda que el BBVA tenga el margen suficiente para ello.
"Abriríamos otro capítulo en el culebrón y veríamos qué pasa, pero tendría que ser un cambio muy sustancial para que el consenso del Sabadell en su totalidad reconsiderase su posición", ha advertido después de que dichos consejeros hayan recomendado por unanimidad a sus accionistas no aceptar la oferta.
Oliu, en esta línea, ha admitido que la consolidación bancaria genera valor en términos generales, pero no en la propuesta concreta planteada por el BBVA. "Nació muerta. Otra cosa es que esta oferta se revitalizara de una forma muy diferente, porque la que hay hoy está muy por debajo de su valor, no tiene prima (de control) y, además, es hostil y las cosas de generación de valor se hacen de forma amistosa", ha sostenido.
El banquero, en este sentido, ha recordado que el mismo ha planteado muchas operaciones corporativas con otros bancos a lo largo de su carrera, pero "no se le ha ocurrido plantear una opa" cuando la otra parte le ha dicho que no estaba interesada en la operación. "Los riesgos de ejecución, como se está viendo en los últimos meses y meses de problemas, generan más problemas a las entidades que el valor que pretenden crear. Las cosas hay que volverlas a escribir desde cero", ha mantenido.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno estudia un tren de cercanías en el Eje Atlántico para conectar Santiago
- Casi la mitad de las fincas sin limpiar en Galicia son de dueño desconocido
- Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Adiós a secar la ropa fuera: el tendal de Ikea para casa que arrasa en ventas por su precio
- Galicia encadena días de lluvia: frente tras frente antes de que regrese el tiempo soleado
- Galicia recoge una cosecha histórica de uva, pero 'los precios se hunden