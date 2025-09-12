Últimos días para solicitar las líneas Afigal Igape 2025: el plazo termina el 30 de septiembre

El próximo 30 de septiembre concluye el plazo para que pymes y autónomos gallegos soliciten las líneas de financiación Afigal Igape 2025, impulsadas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Afigal.

Entre enero y agosto, más de 400 proyectos empresariales se beneficiaron de este programa, con una financiación total que alcanzó los 51 millones de euros, lo que representa un incremento del 5% respecto al mismo periodo de 2024.

Estas líneas permiten a los solicitantes acceder a préstamos para inversiones productivas, circulante, reestructuración de deudas y garantías frente a terceros, con intereses subvencionados. Las cuantías oscilan entre los 3.000 y 1.000.000 de euros.

Las operaciones adheridas disfrutan además de bonificaciones en los gastos financieros durante los tres primeros años, con tipos de interés de hasta el 1,8% y una comisión de aval máxima del 1,25% en ese mismo plazo.

40 años de apoyo al tejido empresarial

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Afigal SGR cuenta con más de 13.000 socios entre pymes, autónomos y emprendedores de A Coruña y Lugo. Su objetivo es facilitar el acceso a la financiación en condiciones preferentes de tipos de interés, comisiones y plazos de amortización, además de ofrecer asesoramiento financiero y agilizar la tramitación de operaciones con crédito subvencionado.

La entidad está respaldada por 47 socios protectores, entre los que destacan Abanca, la Xunta de Galicia, el Igape, Banco Sabadell Gallego, Banco Santander y Caixa Rural Galega. También figuran entre sus protectores no financieros las Diputaciones de A Coruña y Lugo, el Concello de Lugo, las Cámaras de Comercio, el Colegio de Economistas y diversas asociaciones empresariales.