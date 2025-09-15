Alquileres en Galicia: un piso de 80 m² ya cuesta 23 euros más que hace un año

El precio del alquiler en Galicia continúa al alza, con un incremento interanual del 3% en agosto de 2025, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa. Esto significa que un piso de 80 metros cuadrados se paga actualmente 791 euros al mes, frente a los 768 euros de hace un año, lo que supone 23 euros más. A pesar de esta subida interanual, los precios de alquiler cayeron un 4% en agosto, una tendencia habitual por el carácter vacacional y la menor demanda durante este mes.

Por provincias gallegas, todas registraron subidas en términos interanuales. Ourense lidera el encarecimiento del alquiler con un 14%, alcanzando 7,81 €/m² al mes, seguida de Lugo con un 11,3% y 8,38 €/m². A Coruña subió un 4,7% hasta 10,20 €/m², mientras que Pontevedra, la provincia más cara de Galicia, apenas aumentó un 0,5%, hasta 10,58 €/m².

A nivel municipal, Lugo capital registra el mayor incremento en el alquiler, con un 22%, seguida de Ourense capital (+13,2%), Ferrol (+9,7%) y Pontevedra ciudad (+9,1%). En cambio, algunos municipios turísticos como Sanxenxo y Nigrán sufrieron descensos en sus precios de alquiler, del -5,4% y -12,5% respectivamente, aunque Sanxenxo sigue siendo el municipio más caro de Galicia con 16,41 €/m². Entre los municipios más económicos destacan Viveiro (6,87 €/m²) y Narón (6,88 €/m²).

En comparación con la media nacional, Galicia se mantiene entre las comunidades con menor presión de precios. Mientras España alcanzó los 14,03 €/m² en agosto con un incremento interanual del 13,1%, Galicia registró solo un 3%. Las subidas más fuertes en España se dieron en Cataluña (+22,1%), Aragón (+15,8%) y Castilla-La Mancha (+15%).

Valoración

Según María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, la caída mensual de agosto se explica por la estacionalidad, pero el encarecimiento interanual del alquiler refleja un desajuste estructural en el mercado de vivienda en alquiler. La oferta de pisos en alquiler a largo plazo es limitada, mientras parte del parque residencial se destina a alquiler turístico o de temporada, reduciendo el stock disponible y presionando los precios de alquiler en Galicia al alza.