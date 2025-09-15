Santiago se convierte en la capital de la energía con la segunda edición de los Energy Days

La capital de Galicia se convertirá del 8 al 10 de octubre en el epicentro del debate energético nacional con la celebración de la segunda edición de los Energy Days, organizados por el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal). Tras el éxito de su primera edición, el encuentro se consolida como una de las citas más relevantes del sector en España, atrayendo a más de medio millar de profesionales, empresas e instituciones que durante tres días compartirán avances y experiencias sobre la transición energética.

El programa se articula en torno a tres grandes ejes temáticos. El miércoles 8, la jornada estará dedicada a la industria, con ponencias sobre eficiencia energética, almacenamiento energético y transición en el sector, además de un foro de formación y empleo que conectará a empresas con profesionales. El jueves 9, el foco se pondrá en las ciudades, abordando cuestiones como la sostenibilidad, la movilidad sostenible, la eficiencia en edificios y el papel de la inteligencia artificial en la gestión de la energía. La cita concluirá el viernes 10 con una jornada monográfica dedicada a la energía eólica, en la que se analizarán aspectos jurídicos, la repotenciación de parques y el impulso a la cadena de suministro, junto con proyectos innovadores como RISS y Floatwind.

Además de las ponencias, el Edificio CINC de la Cidade da Cultura acogerá una zona expositiva en la que se mostrarán las últimas novedades tecnológicas del sector. El gerente de Cluergal, Oriol Sarmiento, subraya la importancia de reforzar la infraestructura eléctrica y el almacenamiento energético para garantizar el éxito de la transición: “Sin ellos no será posible la integración masiva de renovables, y Galicia tiene una gran oportunidad si apuesta por proyectos como las centrales hidroeléctricas reversibles”.

Inscripciones abiertas

Con actividades de networking, intercambio de experiencias y un enfoque en la cooperación, los Energy Days 2025 convertirán a Santiago en el gran punto de encuentro para quienes lideran el cambio hacia un modelo energético más sostenible.Las inscripciones para asistir ya están disponibles a través de la web oficial: www.energydays.es.