El secretario del Tesoro de EEUU se reúne con Cuerpo y Albares para abordar las relaciones comerciales

El Gobierno de España ha trasladado al secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, su voluntad de reforzar los vínculos con el mercado estadounidense y también le ha recordado la importancia de las relaciones comerciales entre su país y la Unión Europea(UE).

Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se han reunido este lunes con Bessent y con el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral.

En la reunión, el Gobierno de España ha recordado que la relación entre EE. UU. y la UE es "la mayor del mundo" y que representa "el 30 % del comercio de bienes y servicios a nivel global", indican fuentes gubernamentales.

Durante el encuentro, ha insistido en "la voluntad de reforzar los vínculos existentes con el mercado de EE. UU., en el que destaca la fuerte competitividad de las empresas españolas" y "a las que el Gobierno continuará acompañando en el contexto arancelario".

Además, las mismas fuentes añaden que el Gobierno español ha reafirmado su compromiso con los principios de la cooperación y el diálogo con los países aliados como EE. UU.

La reunión ha tenido lugar en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Exteriores, en Madrid, y también ha asistido el secretario de Estado y director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno, Manuel de la Rocha.

Negociaciones entre EEUU y China

El encuentro se desarrolla en paralelo a las negociaciones comerciales que Washington mantiene estos días con Pekín. Bessent inició el pasado viernes una gira europea que le llevará además al Reino Unido, tal y como informó la Casa Blanca en un comunicado.

En su escala en Madrid, el secretario del Tesoro tiene previsto entrevistarse igualmente con dirigentes chinos, entre ellos el viceprimer ministro He Lifeng. Sobre la mesa estarán cuestiones de seguridad económica y nacional, así como asuntos comerciales de interés común para ambas potencias, incluidos la lucha contra el blanqueo de capitales y el futuro de la red social TikTok.

Tras su paso por España, Bessent viajará a Londres para reunirse con miembros del Gobierno de Keir Starmer y con representantes del sector empresarial británico. Posteriormente, se incorporará a la visita de Estado del presidente Donald Trump al rey Carlos III.