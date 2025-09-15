Vegalsa-Eroski inaugura en Santiago su mayor Cash Record

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski inaugura el miércoles en un acto institucional el Cash Record más grande de su red comercial, ubicado en el Parque Empresarial de A Sionlla, en Santiago de Compostela.

El nuevo centro, que abrirá sus puertas al público este jueves en horario ininterrumpido de 07:00 a 21:00 horas, está orientado al canal HORECA (hostelería, restauración y catering) y a la alimentación minorista, ofreciendo un espacio especializado en formato cash&carry para profesionales.

En el acto de inauguración participan el director general de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén Castro, junto al director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, y el director de negocio Cash Record de la compañía, Francisco Crespo.

Referente para los profesionales

Con esta apertura, Vegalsa-Eroski refuerza su apuesta por el crecimiento de su división de mayoristas Cash Record, que ya cuenta con presencia en distintos puntos de Galicia y que consolida a la enseña como un referente para los profesionales del sector.

El nuevo establecimiento se encuentra en la Rúa Castilla y León, 41-43, en el corazón del Parque Empresarial de A Sionlla, un enclave estratégico que permitirá mejorar la cobertura de servicio en el área de Santiago y su entorno.