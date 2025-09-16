La Cámara de Santiago refuerza su compromiso con el emprendimiento innovador a través del proyecto ATLIC

La Cámara de Comercio de Santiago refuerza su compromiso con el emprendimiento innovador a través del proyecto europeo Atlantic Innoblue Communities (ATLIC). Como parte de esta iniciativa, el próximo 24 de septiembre, de 12:30 a 14:30, se celebrará una Hackathon de innovación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC.

El objetivo es claro: promover la creatividad, la colaboración interdisciplinar y la generación de soluciones innovadoras que respondan a los desafíos económicos, sociales y ambientales del espacio atlántico europeo. Durante la jornada, los participantes tomarán parte en talleres y dinámicas creativas basadas en la metodología design thinking, con el apoyo de mentores especializados que acompañarán el proceso desde la ideación inicial hasta la definición de proyectos viables.

El proyecto ATLIC, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg Espacio Atlántico, busca activar nuevos ecosistemas locales de innovación mediante la cooperación entre instituciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía. Una de sus principales herramientas son los ATLIC LABS, laboratorios de innovación abiertos que funcionan como espacios de aprendizaje colaborativo.

En su primera edición, los ATLIC LABS recibieron 54 ideas innovadoras vinculadas a la economía azul, la sostenibilidad, la transición digital y el desarrollo local. A lo largo de 12 sesiones de trabajo, esas propuestas evolucionaron hasta convertirse en 20 soluciones concretas, con estructura de negocio y potencial para transformarse en futuras empresas.

Los laboratorios se estructuran en tres fases complementarias: ideación, para detectar problemas y oportunidades de mercado; creación, para desarrollar productos y servicios innovadores; y escalado, que permite a los emprendedores acceder a asesoramiento en financiación y crecimiento, además de realizar estadías de corta duración en ciudades de la red europea de socios.

Una oportunidad para estudiantes

La próxima cita, el ATLIC Blue Sprint del 24 de septiembre en la USC, se presenta como una oportunidad para que estudiantes, investigadores y profesionales trabajen juntos en proyectos con impacto real en el territorio.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Santiago da un paso más en su estrategia de fomentar el emprendimiento creativo y fortalecer los vínculos entre universidad, empresa y sociedad, consolidando a Santiago de Compostela como un polo de referencia en innovación dentro del marco atlántico.