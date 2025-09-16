Gradiant se alía con Airbus para el proyecto de drones LUCUS

Galicia da un paso adelante en el impulso de la innovación aérea. El centro tecnológico Gradiant se alía con Airbus Defence and Space para liderar el desarrollo del sistema de comunicaciones del demostrador de drones LUCUS, un proyecto que forma parte de la Civil UAVs Initiative impulsada por la Xunta a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN).

La iniciativa persigue un objetivo ambicioso: lograr la integración segura de los drones en el espacio aéreo, con aplicaciones en misiones reales como la entrega de mercancías, la vigilancia o la respuesta ante emergencias.

Desde Galicia, Gradiant trabaja en tecnologías que permiten la comunicación segura y eficiente entre el dron, la estación de control en tierra y la nube, garantizando una gestión ágil y fiable durante el vuelo.

El director general de Gradiant, Luis Pérez Freire, destacó la relevancia de esta colaboración: “Con LUCUS estamos contribuyendo a que Galicia lidere el desarrollo de tecnologías clave para la movilidad del futuro. Nuestro trabajo permitirá que los drones se integren de forma segura en el espacio aéreo, con aplicaciones que van desde la logística hasta la vigilancia. Es un orgullo formar parte de un proyecto tan transformador junto a Airbus y la Xunta de Galicia”.

El sistema de comunicaciones diseñado por Gradiant permitirá operar drones más allá del alcance visual, en entornos urbanos y rurales, de manera flexible y segura. Sus aplicaciones abarcan desde el reparto automatizado de paquetes y la inspección de infraestructuras hasta el control del tráfico y la gestión de emergencias.

Polo tecnológico de movilidad aérea avanzada

Con finalización prevista en 2026, el proyecto LUCUS refuerza el papel de Galicia como polo tecnológico en movilidad aérea avanzada y demuestra cómo la colaboración entre empresas líderes y centros de investigación locales impulsa soluciones para los grandes retos tecnológicos del futuro.