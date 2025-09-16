Una patente gallega revoluciona el confort acústico y térmico en terrazas

Galicia vuelve a situarse a la vanguardia de la innovación con el nacimiento de Absobrella, una patente que redefine la experiencia en espacios exteriores al eliminar el ruido y aumentar el confort térmico. La solución, pionera en Europa, ofrece a la hostelería y al ocio una herramienta clave para compatibilizar su actividad con el descanso de los vecinos en zonas urbanas residenciales.

El sistema se integra de manera sencilla en parasoles, pérgolas, velas o carpas, eliminando la molestia sonora hacia el entorno. Su eficacia fue contrastada en laboratorios de prestigio como AITEX, Tecnalia, INOUS y T Ingeniamos, que avalan sus cifras: 100% de absorción acústica, reducción de 13 dB e incremento del 89% en el confort térmico.

El impacto se traduce en beneficios directos para todos: los clientes disfrutan de un ambiente más agradable y sin reverberaciones, los vecinos pueden descansar sin ruidos, y los locales hosteleros reducen costes energéticos gracias a la menor necesidad de climatización.

El sistema instalado en una terraza / ECG

Actualmente, Absobrella ya se está implementando en proyectos piloto de terrazas antirruido en ciudades como A Coruña, Vigo, Barcelona, Valencia y Málaga, donde se pone a prueba su capacidad de integración y adaptación en entornos urbanos de alta densidad poblacional.

Un salto estratégico para la hostelería sostenible

Con más de 700 soluciones personalizables en el ámbito del confort acústico, ISINAC Acoustic World se consolida como marca de referencia internacional. La compañía, que ya había revolucionado la acústica de interiores, da ahora un salto estratégico con Absobrella, estableciendo un nuevo estándar de calidad en exteriores.

“El ruido es uno de los principales motivos de queja vecinal en ciudades con gran actividad hostelera. Con Absobrella ofrecemos una solución efectiva que no solo protege el descanso, sino que mejora la experiencia del cliente y fomenta la sostenibilidad”, destacan desde la empresa.

Con esta tecnología, Galicia exporta al mundo una innovación que combina bienestar, sostenibilidad y convivencia urbana, claves para el futuro del sector hostelero y del ocio en Europa.