Terras Gauda acelera su estrategia verde con un proyecto europeo de salud del suelo

La bodega Terras Gauda acelera su estrategia medioambiental al integrarse en LivingSoiLL, un proyecto de cooperación internacional en el que participan 48 empresas, grupos científicos, centros tecnológicos y universidades de Francia, Italia, Portugal, Polonia y España. La iniciativa responde a los objetivos del Pacto Verde Europeo, abordando uno de los retos más urgentes: la salud del suelo.

El estudio busca garantizar suelos fértiles para las generaciones futuras a través de un nuevo paradigma de gestión basado en el monitoreo, la restauración y la protección. La clave será el intercambio de conocimientos entre viticultores, agricultores, científicos e instituciones, con el fin de encontrar soluciones locales que reduzcan la erosión, aumenten la biodiversidad, mejoren la estructura del terreno y optimicen la retención de agua.

En el marco del programa se han creado cinco Living Labs en Europa, con 50 parcelas de demostración. Terras Gauda forma parte del Living Lab Luso-Galaico, donde ya se trabaja junto a la Universidade de Vigo en tres parcelas de viñedo seleccionadas por su diversidad de orientación, pendiente y edad de cepas.

presentación del nuevo proyecto de cooperación internacional al que se une Terras Gauda / cedida

El proyecto está liderado por la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) y cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros, financiados por el programa HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08. La iniciativa se basa en la co-creación, co-implementación y co-prueba de soluciones sostenibles para lograr un acuerdo global en Europa sobre la gestión de suelos.

Sostenibilidad

La sostenibilidad es un valor esencial para Terras Gauda, que ya ha obtenido resultados notables en proyectos como NOVATERRA, logrando reducir en un 30% la fertilización con nitrógeno sin afectar la calidad de la cosecha, o FlexiGrobots, donde la robótica, la inteligencia artificial y el big data permitieron disminuir un 75% el uso de fitosanitarios y optimizar la vendimia.

Asimismo, con el proyecto VERBAG, la bodega ha transformado 100.000 kilos de bagazo en 40.000 kilos de vermicompost, avanzando en la economía circular. Y en el ámbito de la digitalización, trabaja en GRAPERTE, que desarrolla sensores inteligentes para monitorizar en tiempo real el “viaje del vino”, desde la fermentación hasta su conservación.

Con estas iniciativas, Terras Gauda refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la adaptación del sector vitivinícola a los desafíos medioambientales globales.