CaixaBank y Coren unen fuerzas para dar oxígeno financiero al agro gallego

Más de 4.200 socios, integrados y proveedores de la cooperativa podrán acceder a préstamos y leasing en condiciones preferentes gracias a los convenios firmados entre ambas entidades

Manuel Gómez-Franqueira, presidente del Grupo Coren (i), y Juan Pedro Badiola firman el acuerdo

Manuel Gómez-Franqueira, presidente del Grupo Coren (i), y Juan Pedro Badiola firman el acuerdo / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

CaixaBank y Coren unen fuerzas a favor del campo gallego. Una alianza plasmada en la firma de dos convenios de colaboración que permitirán a los más de 4.200 socios, integrados y proveedores de la cooperativa acceder a productos de financiación en condiciones preferentes, reforzando así el compromiso de ambas entidades con el desarrollo del sector agroalimentario y el tejido empresarial de Galicia.

El primer convenio está dirigido a los socios e integrados de Coren, mientras que el segundo se centra en sus proveedores. Gracias a ellos, estos colectivos podrán acceder a productos financieros como préstamos y leasing adaptados a sus necesidades y revisables según la evolución del mercado. Entre las opciones destacan el Préstamo Agroinversión, que cubre hasta el 75 % de la inversión con plazos de hasta 8 años, y el Leasing, que puede financiar hasta el 100 % de la inversión con un plazo máximo de 6 años.

En el acto de firma estuvieron presentes Manuel Gómez-Franqueira, presidente del Grupo Coren, y Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank. Badiola destacó que “en CaixaBank estamos firmemente comprometidos con el impulso del sector agroalimentario y el desarrollo de las empresas y autónomos de Galicia. Este acuerdo refleja nuestra vocación de acompañar a los clientes con soluciones financieras innovadoras, competitivas y responsables”.

Por su parte, Gómez-Franqueira subrayó que contar con el respaldo de CaixaBank es “valioso para los socios de la cooperativa, ya que les facilita financiación para poner en marcha sus proyectos y contribuye a la innovación, el crecimiento económico y la generación de oportunidades en el campo gallego”.

Coren es la principal cooperativa agroalimentaria cárnica de España, con más de 60 años de trayectoria en avicultura, porcino y vacuno. Desde sus orígenes desarrolla toda su actividad en Galicia, con un firme compromiso con el bienestar animal, la calidad, la trazabilidad y el respeto al medio ambiente.

Por su parte, AgroBank, la línea de negocio agro de CaixaBank, es la primera entidad financiera del sector agroalimentario en España por presencia de oficinas y cuota de mercado. Presta servicio a 500.000 clientes, lo que supone que más de uno de cada dos agricultores y ganaderos del país trabaja con la entidad. En 2024, AgroBank facilitó más de 33.500 millones de euros en financiación al conjunto de la cadena agroalimentaria.

