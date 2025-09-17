CIGAT Circular culmina tres años de innovación que colocan a Galicia a la vanguardia verde

El Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular cerró hoy su recorrido con una jornada celebrada en A Vila da Auga, la sede de sus entidades coordinadoras, Viaqua y Cetaqua, en la que se presentaron los resultados de tres años de trabajo en innovación y sostenibilidad. El encuentro, que contó con la participación de representantes del ámbito público, educativo y empresarial, fue clausurado por la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo.

El proyecto CIGAT Circular (2022–2025) se enmarca en la máxima modalidad del Programa de Unidades Mixtas de Investigación de la Xunta de Galicia y da continuidad a las unidades previas CIGAT (2015–2018) y CIGAT Biofactoría (2018–2021). Durante estos tres años, contó con una inversión de 3,5 millones de euros, generado más de 10 empleos cualificados y registró tres patentes internacionales, consolidándose como un verdadero laboratorio de innovación aplicada. Su objetivo fue claro: transformar residuos en recursos de alto valor, impulsar la economía circular y situar a Galicia como referente en el camino hacia la descarbonización.

Entre los hitos presentados destacan la puesta en marcha del primer Punto de Recarga de Agua Regenerada en Galicia, denominado AQUARGA, ubicado en la ecofactoría de Ourense, que permite reducir hasta en un 60 % la huella hídrica, y la aceleración de productos innovadores como los biofertilizantes, la EcoCelulosa y los biocompuestos.

La jornada fue inaugurada por Nicolás Esmorís, director ejecutivo de Viaqua, y contó con las intervenciones de Leticia Rodríguez, gerente de Cetaqua Galicia, y Celia Castro, responsable del área de Residuo Cero y Descarbonización de Cetaqua, quienes subrayaron que CIGAT Circular ha supuesto “un salto cualitativo en la gestión sostenible de los recursos y un ejemplo de colaboración público-privada en beneficio de Galicia”.

Con este balance, CIGAT Circular se despide como un proyecto pionero en el desarrollo de soluciones que integran innovación tecnológica y sostenibilidad, contribuyendo a que Galicia avance hacia un modelo más verde, competitivo y resiliente frente a los retos del cambio climático.