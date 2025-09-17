Galicia conquista Osaka: la Xunta apuesta por inversión extranjera y turismo japonés

La Xunta de Galicia celebró hoy el Día de Galicia en la Expo Universal de Osaka 2025 con un acto en el que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó la estabilidad y la eficiencia del Gobierno gallego como el mejor aval para atraer inversión extranjera.

Lorenzana subrayó que “hay una cosa que nos une, y es el interés institucional tanto aquí, en Japón, como en Galicia, por captar inversión”. En su intervención, señaló que la presencia gallega en esta cita internacional “refuerza los lazos culturales, comerciales y económicos entre ambos territorios” y anunció que la delegación continuará su agenda en Tokio, con encuentros empresariales orientados a fortalecer las relaciones bilaterales.

“El objetivo es que las empresas gallegas encuentren en Japón un mercado donde expandirse y abrir nuevas vías de negocio. Y, por supuesto, también a la inversa: que Japón encuentre en Galicia un lugar, una Administración y un Gobierno con las puertas abiertas a todo proyecto de inversión que quiera instalarse allí”, afirmó la conselleira.

María Jesús Lorenzana encabeza la delegación gallega en Japón / cedida

Además del ámbito económico, Lorenzana destacó la importancia del turismo como puente entre ambos países. Recordó que el Camino de Santiago y el Kumano Kodo están hermanados desde 1998 como Patrimonio de la Humanidad, así como las ciudades de Santiago de Compostela y Tanabe, y las localidades de Padrón y Shingu.

En 2024, más de 11.000 turistas japoneses visitaron Galicia, lo que supuso un crecimiento del 5 % respecto al año anterior. También aumentó la llegada de peregrinos: se sellaron 1.473 compostelas de japoneses en 2024, un 8,4 % más que en 2023. En lo que va de 2025 ya se han registrado 1.144 compostelas, un 7 % más en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Internacionalización

Con esta participación en la Expo de Osaka 2025, la Xunta refuerza su estrategia de internacionalización, buscando consolidar a Galicia como un destino atractivo tanto para la inversión extranjera como para el turismo japonés, en un marco de cooperación creciente que mira al futuro.