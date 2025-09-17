Galicia conquista Osaka: la Xunta apuesta por inversión extranjera y turismo japonés
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reivindica la estabilidad y eficiencia de la Xunta como garantía para impulsar relaciones comerciales y turísticas entre ambos territorios.
La Xunta de Galicia celebró hoy el Día de Galicia en la Expo Universal de Osaka 2025 con un acto en el que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó la estabilidad y la eficiencia del Gobierno gallego como el mejor aval para atraer inversión extranjera.
Lorenzana subrayó que “hay una cosa que nos une, y es el interés institucional tanto aquí, en Japón, como en Galicia, por captar inversión”. En su intervención, señaló que la presencia gallega en esta cita internacional “refuerza los lazos culturales, comerciales y económicos entre ambos territorios” y anunció que la delegación continuará su agenda en Tokio, con encuentros empresariales orientados a fortalecer las relaciones bilaterales.
“El objetivo es que las empresas gallegas encuentren en Japón un mercado donde expandirse y abrir nuevas vías de negocio. Y, por supuesto, también a la inversa: que Japón encuentre en Galicia un lugar, una Administración y un Gobierno con las puertas abiertas a todo proyecto de inversión que quiera instalarse allí”, afirmó la conselleira.
Además del ámbito económico, Lorenzana destacó la importancia del turismo como puente entre ambos países. Recordó que el Camino de Santiago y el Kumano Kodo están hermanados desde 1998 como Patrimonio de la Humanidad, así como las ciudades de Santiago de Compostela y Tanabe, y las localidades de Padrón y Shingu.
En 2024, más de 11.000 turistas japoneses visitaron Galicia, lo que supuso un crecimiento del 5 % respecto al año anterior. También aumentó la llegada de peregrinos: se sellaron 1.473 compostelas de japoneses en 2024, un 8,4 % más que en 2023. En lo que va de 2025 ya se han registrado 1.144 compostelas, un 7 % más en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Internacionalización
Con esta participación en la Expo de Osaka 2025, la Xunta refuerza su estrategia de internacionalización, buscando consolidar a Galicia como un destino atractivo tanto para la inversión extranjera como para el turismo japonés, en un marco de cooperación creciente que mira al futuro.
