Los mallorquines piden a gritos reducir el turismo: Ocho de cada diez quieren menos visitantes y cruceros

Si el Govern de Marga Prohens se guiará por el estado de opinión de los residentes los dos años que quedan para el final de la legislatura no dudaría en limitar el número de turistas, cruceros, plazas turísticas y coches de alquiler y tampoco en subir la ecotasa. Y con más razón si escuchara solo a los mallorquines, los ciudadanos del archipiélago que más alto reclaman que se ponga coto al turismo.

Así lo refleja la Encuesta de opinión a residentes sobre el turismo en las Illes Balears 2024 publicada este mes por la Agencia de Estrategia Turística (Aetib) del Govern. Ocho de cada diez ciudadanos (82 %) cree que llegan demasiados turistas o bien demasiados en periodos concretos del año. E incluso opinan lo mismo el 71 % de los residentes que viven del turismo ("tienen vinculación económica con el sector turístico", dice el informe). Y por islas el mayor hartazgo se expresa en Mallorca, el territorio donde hay visitantes durante todo el año y es más patente que la desestacionalización del turismo es un hecho: el 78,5 % de los mallorquines considera que vienen demasiados viajeros, frente al 66,6 % en Ibiza, el 65,6 % en Menorca y el 53,5 % en Formentera.

Opinión sobre la llegada de turistas a Baleares / Fuente: AETIB

La encuesta se lleva a cabo con periodicidad anual desde 2016. Esta, su quinta edición, se ha realizado el pasado octubre sobre una muestra de 2.008 personas residentes en Baleares de más de 18 años con residencia habitual en las islas durante al menos el último año.

Sobre el alquiler vacacional en viviendas particulares seis de cada diez encuestados no está de acuerdo o está muy en desacuerdo con dicha actividad y son los residentes en Menorca los que más rechazo expresan (67,1 %), seguidos de lo de Ibiza (66 %) y los de Mallorca y Formentera (66 %).

Limitar visitantes

En cuanto a las medidas para gestionar el turismo, el 69 % apoya limitar el número de visitantes, porcentaje que se dispara en Mallorca hasta el 77,4 %. Otro tanto ocurre con reducir los cruceros, el 69 % está de acuerdo con esta medida, más aún los mallorquines (77,4 %) por concentrar el mayor número de buques de cruceristas.

Medidas para gestionar el turismo / Fuente: AETIB

También se reclama para gestionar el turismo limitar el número de establecimientos y plazas turísticas. En Mallorca hasta el 76 % quiere que se ponga coto a las plazas turísticas. Y en el caso de limitar el alquiler vacacional el porcentaje crece hasta el 80,5 %.

Con la reducción de los coches de alquiler están de acuerdo el 84,7 % de los residentes en Mallorca y el 57,9 % de los isleños aboga porque se ponga coto a la promoción turística.

La subida de la ecotasa, aparcada por el Ejecutivo Prohens, se apoya en demasía en Mallorca: siete de cada diez ciudadanos (74,6 %), porcentaje que cae en el resto de islas (46,9 % en Ibiza, 39,1 % en Menorca y solo el 26 % en Formentera).

Sobre los aspectos negativos del turismo el 65,5% opina que crea aglomeraciones en las calles, tiendas y en el transporte; el 77 % cree que tiene gran impacto en el aumento del coste de la vivienda y 55 % en el coste de los bienes y servicios y el 62 % señala el impacto en la degradación de los recursos naturales.

¿Qué impacto considera que tiene el turismo en relación a cada una de estas afirmaciones? / Fuente: AETIB

Por otro lado, la mitad de los residentes cree que tiene un gran impacto sobre la generación de riqueza y el 36 % un impacto medio.

A pesar de que el Govern avanzó su interés en potenciar el conocimiento de la opinión ciudadana sobre diferentes aspectos no se ha dado a conocer esta encuesta de la Aetib a través de una nota de prensa. Este diario se ha percatado de su publicación gracias al Fòrum de la Societat Civil, que este miércoles ha convocado a los medios para analizar los resultados del informe, según indican la encuesta la publicó la Aetib el lunes a petición suya. También el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, hará declaraciones mañana.

