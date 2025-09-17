Unirisco celebra 24 años impulsando la transferencia de ciencia al mercado

Unirisco, la sociedad gallega de capital riesgo pionera en financiar startups y spin-offs universitarias de base científica y tecnológica, celebra 24 años consolidándose como un actor clave en la innovación española.

Creada en 2001 por iniciativa de las tres universidades gallegas, con apoyo de grupos industriales y financieros, invirtió ya más de seis millones de euros en 37 empresas que hoy facturan en conjunto más de 40 millones anuales y han generado más de 450 empleos de alta cualificación.

Durante estas más de dos décadas, tal y como expuso esta mañana en Santiago su directora ganeral, Inmaculada Rodríguez, la entidad se especializó en cubrir el denominado equity gap: la etapa entre la prueba de concepto y las primeras rondas de inversión, donde escasea el capital riesgo especializado en ciencia. Su estrategia se centra en fases presemilla y semilla, con inversiones de hasta 500.000 euros, tanto en España como en Portugal.

Entre sus participadas destacan compañías como Batea Oncology, que desarrolla un dispositivo innovador contra el glioblastoma; Néboda Farms, dedicada a la agricultura vertical sostenible; o Inverbis Analytics, que aplica inteligencia artificial para optimizar procesos hospitalarios250917 Presentacion corporativa…

Durante un desayuno con periodistas en la Polo Biotecnológico de A Sionlla, donde Unirisco tiene su sede, Rodríguez Cuervo, destacó que “invertir en Unirisco es invertir en ciencia, innovación y en la construcción de un tejido empresarial que responde a los grandes retos sociales”. La firma también reforzó su compromiso con la sostenibilidad, integrando criterios ESG en todas sus operaciones y alineando sus inversiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El contexto europeo y nacional ofrece además un marco favorable. La Ley de Startups en España y los programas europeos como Horizon Europe y el EIC Accelerator están atrayendo capital hacia el deeptech y facilitando la creación de empresas nacidas en universidades y centros de investigación.

Un modelo único en España

Con una cartera que abarca biotecnología, nanotecnología, foodtech, inteligencia artificial y software deeptech, Unirisco se reafirma como catalizador de la innovación y modelo único en España al integrar a universidades, administraciones públicas, empresas y sociedad en una misma apuesta por la ciencia como motor de desarrollo.