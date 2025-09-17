Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unirisco celebra 24 años impulsando la transferencia de ciencia al mercado

La sociedad de capital riesgo pionera en Galicia ha invertido más de seis millones de euros en 37 startups y spin-offs universitarias, generando más de 450 empleos de alta cualificación.

Las inversiones de Unirisco inversiones generaron más de 450 empleos de alta cualificación / Europa Press

Roi Rodríguez

Santiago

Unirisco, la sociedad gallega de capital riesgo pionera en financiar startups y spin-offs universitarias de base científica y tecnológica, celebra 24 años consolidándose como un actor clave en la innovación española.

Creada en 2001 por iniciativa de las tres universidades gallegas, con apoyo de grupos industriales y financieros, invirtió ya más de seis millones de euros en 37 empresas que hoy facturan en conjunto más de 40 millones anuales y han generado más de 450 empleos de alta cualificación.

Durante estas más de dos décadas, tal y como expuso esta mañana en Santiago su directora ganeral, Inmaculada Rodríguez, la entidad se especializó en cubrir el denominado equity gap: la etapa entre la prueba de concepto y las primeras rondas de inversión, donde escasea el capital riesgo especializado en ciencia. Su estrategia se centra en fases presemilla y semilla, con inversiones de hasta 500.000 euros, tanto en España como en Portugal.

Entre sus participadas destacan compañías como Batea Oncology, que desarrolla un dispositivo innovador contra el glioblastoma; Néboda Farms, dedicada a la agricultura vertical sostenible; o Inverbis Analytics, que aplica inteligencia artificial para optimizar procesos hospitalarios250917 Presentacion corporativa…

Durante un desayuno con periodistas en la Polo Biotecnológico de A Sionlla, donde Unirisco tiene su sede, Rodríguez Cuervo, destacó que “invertir en Unirisco es invertir en ciencia, innovación y en la construcción de un tejido empresarial que responde a los grandes retos sociales”. La firma también reforzó su compromiso con la sostenibilidad, integrando criterios ESG en todas sus operaciones y alineando sus inversiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El contexto europeo y nacional ofrece además un marco favorable. La Ley de Startups en España y los programas europeos como Horizon Europe y el EIC Accelerator están atrayendo capital hacia el deeptech y facilitando la creación de empresas nacidas en universidades y centros de investigación.

Un modelo único en España

Con una cartera que abarca biotecnología, nanotecnología, foodtech, inteligencia artificial y software deeptech, Unirisco se reafirma como catalizador de la innovación y modelo único en España al integrar a universidades, administraciones públicas, empresas y sociedad en una misma apuesta por la ciencia como motor de desarrollo.

