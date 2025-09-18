BBVA lidera la captación de pymes en España por tercer año consecutivo
El banco refuerza su posición como socio financiero de referencia para las pequeñas y medianas empresas
BBVA ha consolidado su liderazgo en la captación de pymes en España, con una de cada cuatro empresas del país confiando en la entidad durante el primer semestre del año. Este resultado confirma que BBVA es el referente en este segmento desde hace tres años consecutivos.
El banco ha reforzado su propuesta con una oferta integral que combina soluciones transaccionales, financiación en condiciones preferentes y seguros adaptados a las necesidades actuales de las pymes. La estrategia se basa en proximidad territorial, digitalización, innovación y acompañamiento especializado, según José Luis Serrano, director de Pymes de BBVA en España.
La cuenta Empresas Bienvenida, sin comisiones, constituye la piedra angular de esta estrategia, complementada con bonificaciones de hasta 720 euros por domiciliar seguros sociales o impuestos, así como la posibilidad de contratar un terminal punto de venta (TPV) sin coste durante 12 meses. Además, el banco ha lanzado el primer préstamo TPV bonificado, vinculado al volumen de facturación de los comercios.
BBVA también apoya a las pymes desde su constitución, facilitando la creación de nuevas empresas mediante su servicio AyudaT-Pymes, que simplifica trámites y permite la firma digital de la escritura notarial.
Internacionalización
En materia de internacionalización, BBVA ha establecido un acuerdo con Oftex para que las pymes puedan realizar un autodiagnóstico exportador, seleccionar mercados adecuados y acceder a listados de importadores potenciales. En 2024, el banco acompañó a 125.000 pymes en sus procesos de expansión internacional.
Para incentivar la ciberseguridad y proteger a las empresas frente a amenazas, BBVA ha lanzado una promoción del 30% de descuento en su seguro de ciberseguridad, junto a otros descuentos en seguros como BBVA Allianz Baja Laboral y BBVA Allianz Multirriesgo Negocio Plus.
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Emotivo funeral conjunto de la joven pareja fallecida en O Pino
- Nuevo accidente en O Pino: cuatro heridos y otros tantos vehículos implicados en la A-54
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana