BBVA lidera la captación de pymes en España por tercer año consecutivo

BBVA ha consolidado su liderazgo en la captación de pymes en España, con una de cada cuatro empresas del país confiando en la entidad durante el primer semestre del año. Este resultado confirma que BBVA es el referente en este segmento desde hace tres años consecutivos.

El banco ha reforzado su propuesta con una oferta integral que combina soluciones transaccionales, financiación en condiciones preferentes y seguros adaptados a las necesidades actuales de las pymes. La estrategia se basa en proximidad territorial, digitalización, innovación y acompañamiento especializado, según José Luis Serrano, director de Pymes de BBVA en España.

La cuenta Empresas Bienvenida, sin comisiones, constituye la piedra angular de esta estrategia, complementada con bonificaciones de hasta 720 euros por domiciliar seguros sociales o impuestos, así como la posibilidad de contratar un terminal punto de venta (TPV) sin coste durante 12 meses. Además, el banco ha lanzado el primer préstamo TPV bonificado, vinculado al volumen de facturación de los comercios.

BBVA también apoya a las pymes desde su constitución, facilitando la creación de nuevas empresas mediante su servicio AyudaT-Pymes, que simplifica trámites y permite la firma digital de la escritura notarial.

Internacionalización

En materia de internacionalización, BBVA ha establecido un acuerdo con Oftex para que las pymes puedan realizar un autodiagnóstico exportador, seleccionar mercados adecuados y acceder a listados de importadores potenciales. En 2024, el banco acompañó a 125.000 pymes en sus procesos de expansión internacional.

Para incentivar la ciberseguridad y proteger a las empresas frente a amenazas, BBVA ha lanzado una promoción del 30% de descuento en su seguro de ciberseguridad, junto a otros descuentos en seguros como BBVA Allianz Baja Laboral y BBVA Allianz Multirriesgo Negocio Plus.