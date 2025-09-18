Lorenzana urge al Gobierno desde Japón a desbloquear las subastas de eólica marina y reforzar la red eléctrica

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reclama desde Japón al Gobierno de España la convocatoria de las subastas de eólica marina y el refuerzo de la red de transporte eléctrico, con el objetivo de que la energía producida en Galicia pueda llegar a hogares y empresas.

En Tokio, Lorenzana se reunió con responsables de la División de Energía y Medio Ambiente de la empresa japonesa Orix Corporation, a quienes trasladó el interés de la Xunta por atraer inversiones hacia Galicia en proyectos de energías renovables como la eólica marina. Orix opera en España a través de su filial Elawan Energy, con sede en Madrid y presencia en 15 países de Europa y América, especializada en eólica, fotovoltaica e hidráulica.

Según explicó la conselleira, Elawan aspira a instalar tres parques eólicos marinos de 495 MW cada uno frente a la costa de Lugo y A Coruña, proyectos ya presentados ante el Ministerio de Transición Ecológica. En este contexto, y acompañada por el embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio, Lorenzana lamentó que la parálisis a la que el Gobierno mantiene sometido al sector “es contraproducente” para captar nuevas inversiones que podrían generar riqueza en Galicia. Recordó que, con tres años de retraso, aún está pendiente la primera subasta de eólica marina “en la que Galicia quiere y debe estar”.

Lorenzana visitó Orix / cedida

“Apostar por las renovables es apostar por la diversificación industrial y por una energía limpia y más barata para hogares y empresas, que es el objetivo del Gobierno gallego”, subrayó la conselleira.

Defensa, aeroespacio e IA

En la misma jornada, Lorenzana también mantuvo un encuentro con representantes de Fujitsu Limited, compañía que colabora con Galicia en el despliegue de la computación cuántica. La multinacional mostró su interés en la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio aprobada por la Xunta para los próximos cinco años, con una previsión de movilizar 900 millones de euros.

La conselleira señaló que esta estrategia puede abrir oportunidades para que Fujitsu desarrolle proyectos tecnológicos en colaboración con otras empresas que ya trabajan en propuestas dentro de este programa. Además, explicó a la compañía la política energética de la Xunta vinculada a los recursos naturales para abaratar costes a empresas estratégicas que quieran instalarse en Galicia, y constató su interés en invertir en inteligencia artificial y proyectos de ciberseguridad para pymes.