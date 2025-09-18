Unións Agrarias impulsa el Plan Retorna para cubrir la escasez de mano de obra en el campo

Por segundo año consecutivo, Unións Agrarias (UUAA) se embarca en el Plan Retorna, una iniciativa que busca paliar la escasez de mano de obra que afecta al sector agroganadero gallego. La organización colabora con la Xunta para facilitar el retorno de gallegos residentes en la diáspora, contribuyendo a su inserción laboral en explotaciones agrícolas y ganaderas mediante un plan que, en los últimos dos días, se ha presentado a ganaderos de la zona de Lugo y Arzúa. La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, y del responsable de coordinación sectorial de la organización ganadera, Félix Porto, fueron los encargados de presentarlo.

La dificultad para encontrar trabajadores y garantizar el relevo generacional es un problema recurrente en el sector productor gallego, que lastra tanto el presente como el futuro de las explotaciones. Ante esta situación, la iniciativa de la Consellería de Traballo se convierte en una herramienta clave para conectar a quienes quieren regresar a Galicia con las necesidades del sector.

Unións Agrarias actúa como puente entre la administración autonómica y el sector productor, facilitando el contacto entre gallegos en la diáspora interesados en volver a trabajar en explotaciones y los titulares de granjas que necesitan cubrir vacantes. La experiencia, en marcha por segundo año, prevé una tercera edición en el futuro próximo.

Fijar población en el rural

Además de cubrir el déficit de mano de obra, el Plan Retorna contribuye al asentamiento de población en el rural gallego, convirtiéndose en una herramienta efectiva para combatir la despoblación y el abandono del campo.

La edición anterior permitió incorporar a 14 personas en explotaciones de diferentes puntos de Galicia. En las próximas semanas se avanzará en el proceso de selección para conciliar los intereses de quienes desean retornar con las necesidades de las granjas que buscan trabajadores. Este proceso culminará el 30 de noviembre, fecha en la que los trabajadores comenzarán en sus nuevos puestos, bajo la coordinación de la Fundación Nortempo.