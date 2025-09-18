Unirisco y Xesgalicia invierten en Batea Oncology para avanzar en un tratamiento innovador contra un tumor cerebral agresivo

Batea Oncology, empresa biotecnológica creada en 2024 con apoyo del Hospital Clínico Universitario y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, ha incorporado a Unirisco y Xesgalicia como nuevos accionistas en su ronda de financiación. La inversión permitirá avanzar en el desarrollo clínico de GlioHook, un dispositivo médico pionero que se implanta durante la cirugía para capturar las células tumorales residuales del glioblastoma y aumentar su sensibilidad a la radioterapia.

El objetivo de la compañía es iniciar un ensayo clínico piloto en 2026, tras completar la fabricación del dispositivo bajo estándares GMP y los tests preclínicos de biocompatibilidad y toxicidad. La autorización de la AEMPS será el último paso para probar GlioHook en pacientes, marcando un hito en la búsqueda de nuevas soluciones terapéuticas frente a este tumor cerebral, cuya esperanza de vida media sigue siendo de apenas 15 meses desde el diagnóstico.

“Desde Unirisco hemos decidido invertir en Batea Oncology porque cuenta con un equipo profesional y científico excepcional que ha logrado avances significativos para dar soluciones a una patología grave como el glioblastoma. Confiamos en mejorar la vida de los pacientes”, señalaron desde la firma de capital riesgo gallega.

Por su parte, Xesgalicia, el brazo inversor de la Xunta de Galicia, destacó que la inversión refleja su apuesta por el desarrollo del sector biotecnológico en la comunidad y por iniciativas que atraigan y retengan talento mientras generan alto valor añadido: “El proyecto aborda una necesidad médica no cubierta y puede mejorar la vida de los pacientes de cáncer”, aseguraron desde el organismo.

Batea Oncology combina experiencia clínica, científica y empresarial, reuniendo oncólogos, neurólogos, neurocirujanos e investigadores especializados en modelos de glioblastoma, además de expertos en regulación de dispositivos médicos y gestión de startups. La compañía ha sido reconocida con el sello IEBT y ENISA, y fue seleccionada en 2024 por la Asociación Española contra el Cáncer en su programa IMPACTO.

Paso hacia nuevas esperanzas

GlioHook, además de facilitar la focalización de la enfermedad y potenciar el efecto de la radioterapia, se integra en la práctica clínica habitual, lo que lo posiciona como una alternativa real para cubrir el vacío terapéutico existente entre la cirugía y el inicio de la radioterapia.