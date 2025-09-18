Vegalsa-Eroski abre al público en A Sionlla el Cash Record más grande de su red
El nuevo centro de Santiago refuerza la presencia de la compañía gallega en la canal profesional y ofrece más de 10.000 referencias a clientes Horeca
La compañía gallega Vegalsa-Eroski continúa su expansión en la canal profesional con la apertura del nuevo Cash Record en Santiago. Este establecimiento, ubicado en el Parque Empresarial de A Sionlla, es el más grande de la red, sustituye al anterior centro de la ciudad y alcanza una superficie comercial de 3.172 m², con un aparcamiento cubierto exclusivo para clientes de 115 plazas y cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos.
El nuevo Cash Record A Sionlla, junto al hipermercado Eroski A Sionlla, eleva la superficie total de Vegalsa-Eroski en el polígono hasta 6.725 m² y emplea a más de 160 profesionales. La apertura del centro, que forma parte de una red de 16 establecimientos entre Galicia y Asturias con más de 28.400 m² de superficie de ventas, cuenta con un equipo de 53 personas que garantiza una atención al cliente especializada.
El centro ofrece un horario ininterrumpido de 07:00 a 21:00 horas de lunes a sábado y pone a disposición de los profesionales del sector Horeca ( hoteles, restaurantes y cafeterías) más de 10.000 referencias en alimentación, droguería, menaje y adega. Destaca especialmente la oferta de 1.700 referencias de productos frescos en las secciones de carnicería, pescadería y frutería, con un servicio de venta personalizada. Además, el establecimiento incorpora productos de proveedores nacionales, regionales y locales, así como la marca propia Servihostel y una adega premium.
Una inversión de 3 millones
La compañía destinó aproximadamente 3 millones de euros a esta apertura, centrando la inversión en la habilitación del local, el equipamiento, la maquinaria y las instalaciones que hacen de este centro un establecimiento innovador y moderno, adaptado a la nueva imagen corporativa de Cash Record, con la calidez del naranja y la sofisticación del verde profundo.
Con esta inauguración, Vegalsa-Eroski refuerza su compromiso con la canal profesional, ofreciendo un espacio integral que combina calidad, servicio y variedad para atender tanto al consumidor final como a los profesionales de hostelería y restauración.
