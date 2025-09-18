Vegalsa-Eroski abre al público en A Sionlla el Cash Record más grande de su red

La compañía gallega Vegalsa-Eroski continúa su expansión en la canal profesional con la apertura del nuevo Cash Record en Santiago. Este establecimiento, ubicado en el Parque Empresarial de A Sionlla, es el más grande de la red, sustituye al anterior centro de la ciudad y alcanza una superficie comercial de 3.172 m², con un aparcamiento cubierto exclusivo para clientes de 115 plazas y cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El nuevo Cash Record A Sionlla, junto al hipermercado Eroski A Sionlla, eleva la superficie total de Vegalsa-Eroski en el polígono hasta 6.725 m² y emplea a más de 160 profesionales. La apertura del centro, que forma parte de una red de 16 establecimientos entre Galicia y Asturias con más de 28.400 m² de superficie de ventas, cuenta con un equipo de 53 personas que garantiza una atención al cliente especializada.

La atención al cliente del nuevo centro estará cubierta por un equipo de 53 personas. / cedida

El centro ofrece un horario ininterrumpido de 07:00 a 21:00 horas de lunes a sábado y pone a disposición de los profesionales del sector Horeca ( hoteles, restaurantes y cafeterías) más de 10.000 referencias en alimentación, droguería, menaje y adega. Destaca especialmente la oferta de 1.700 referencias de productos frescos en las secciones de carnicería, pescadería y frutería, con un servicio de venta personalizada. Además, el establecimiento incorpora productos de proveedores nacionales, regionales y locales, así como la marca propia Servihostel y una adega premium.

Una inversión de 3 millones

La compañía destinó aproximadamente 3 millones de euros a esta apertura, centrando la inversión en la habilitación del local, el equipamiento, la maquinaria y las instalaciones que hacen de este centro un establecimiento innovador y moderno, adaptado a la nueva imagen corporativa de Cash Record, con la calidez del naranja y la sofisticación del verde profundo.

Pescadería del nuevo centro / cedida

Con esta inauguración, Vegalsa-Eroski refuerza su compromiso con la canal profesional, ofreciendo un espacio integral que combina calidad, servicio y variedad para atender tanto al consumidor final como a los profesionales de hostelería y restauración.