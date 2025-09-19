Apecco refuerza su papel como referente del sector de la construcción

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) celebró su asamblea general ordinaria, seguida de su V encuentro de asociados, en el Restaurante “Árbore da Veira” del Monte de San Pedro, en un acto que reunió a autoridades, empresas del sector y representantes institucionales.

Entre los asistentes se encontraban líderes empresariales y autoridades de Galicia como Pedro Blanco Lobeiras, Delegado del Gobierno; Diego Calvo Pouso, Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte; María Martínez Allegue, Conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas; y Ánxeles Vázquez Mejuto, Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático.

La jornada, presidida por Diego Vázquez Reino, sirvió para hacer balance del ejercicio 2024, aprobar el presupuesto de 2025 y compartir los retos y oportunidades del sector de la construcción. Durante la Asamblea se destacó el buen momento del sector, el aumento del número de asociados y la importancia de apostar por la sostenibilidad, la digitalización y la formación como ejes clave para el futuro.

Diego Vázquez Reino / cedida

La Conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, clausuró oficialmente el acto, subrayando la colaboración entre administración y sector empresarial para impulsar políticas de vivienda, agilizar procesos urbanísticos y fortalecer el tejido productivo de Galicia.

Tras la parte institucional, los asistentes participaron en el tradicional cóctel del Encuentro de Asociados, consolidado como foro de intercambio y relaciones entre profesionales de toda la provincia. La vicepresidenta de Apecco, Begoña Losada, dio la bienvenida antes del discurso del presidente, que destacó el papel de la asociación como espacio de unión y representación del sector y la importancia de un tejido empresarial fuerte y competitivo.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de insignias a empresas con 25 años de pertenencia a Apecco, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso. Recibieron este homenaje Placas Norte, Probisa y Sondeos del Norte.

Mirando hacia el futuro

Apecco ya se prepara para celebrar su 50 aniversario en 2027, con el objetivo de seguir creciendo como entidad de referencia y defensa del sector de la construcción en la provincia de A Coruña.