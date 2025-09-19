Los autónomos extranjeros sostienen el RETA en Galicia ante la pérdida de cotizantes

La aportación de los trabajadores autónomos extranjeros ha resultado decisiva para amortiguar la caída del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en Galicia durante el último lustro. Según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España), entre 2020 y 2025 la afiliación de personas migrantes en la comunidad se incrementó un 52,1%, pasando de 7.200 a 10.950 profesionales.

Este aumento de 3.750 autónomos contrasta con la pérdida de 15.298 pensiones de jubilación en Galicia en el mismo periodo, lo que refuerza el papel de los extranjeros como relevo generacional en un territorio marcado por el acelerado envejecimiento poblacional. Actualmente, los autónomos foráneos representan más del 5% del RETA gallego y hasta el 14% a nivel estatal.

El crecimiento fue constante en prácticamente todos los sectores. Destacan la Construcción, que duplicó sus afiliados extranjeros de 675 a 1.375 (+104%); las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, que pasaron de 300 a 646 (+115%); así como el Transporte, que creció de 374 a 756 (+102%). También en Agricultura y Ganadería se registró un repunte del 28%, hasta alcanzar los 396 profesionales.

Un futuro en sus manos

Desde UPTA alertan de que el futuro del RETA depende en gran medida de la incorporación de trabajadores autónomos extranjeros, tanto en actividades tradicionales como en sectores que requieren mayor especialización. De mantenerse la tendencia, se prevé que en 2030 el número de afiliados foráneos en Galicia supere los 15.000.

“Los datos son claros: sin la aportación de los autónomos extranjeros, el sistema se encontraría en una situación crítica. Son la columna vertebral del crecimiento en los últimos años y será imprescindible sostener este colectivo para garantizar la supervivencia de miles de negocios”, aseguró el vilagarciano Eduardo Abad, presidente de UPTA España.