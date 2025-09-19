Cluergal destaca a los Certificados de Ahorro Energético como clave en la transición energética

Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) están llamados a convertirse en una pieza clave de la transición energética, según destacó José Ramón Franco, presidente del Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), durante la jornada “Balance del Sistema CAE en Galicia. Palanca de impulso para la eficiencia energética y oportunidad de monetizar los ahorros”.

Franco aseguró que “por primera vez el ahorro energético se reconoce, se certifica y se monetiza, convirtiéndose en una oportunidad para empresas, consumidores e instaladores”. La jornada, inaugurada por Franco y por Pablo Fernández Vila, director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia, reunió a representantes institucionales y expertos del sector energético, empresas certificadoras y compañías del sector, quienes analizaron el papel de los CAE en la transición hacia un modelo más sostenible.

Fernández Vila subrayó el despegue del sistema de CAE en Galicia, con 107 solicitudes en lo que va de año frente a las 61 registradas en 2024, y un ahorro energético total de 506,1 Gwh desde el inicio del sistema. Del total de solicitudes, 124 fueron registradas favorablemente, representando un ahorro de 333,9 Gwh y más de 51 millones de euros en ingresos para los generadores de ahorro.

El director general destacó que el sistema CAE “representa una oportunidad crucial para acelerar la descarbonización y consolidar a las empresas en una posición de liderazgo desde el punto de vista de la sostenibilidad y la competitividad”, y apuntó que los sectores terciario y residencial comienzan a beneficiarse de esta herramienta, acumulando 101 de las 168 solicitudes.

Inauguración de la jornada / cedida

El sistema CAE, nacido de una directiva europea de 2012 e implantado en España en 2023, permite alcanzar los objetivos de ahorro de energía de la UE de forma flexible, creando un nuevo mercado que beneficia a consumidores, impulsa el empleo, mejora la productividad y refuerza la competitividad empresarial. Según Oriol Sarmiento, gerente de CLUERGAL, los CAEs son “una herramienta real para dinamizar inversiones, impulsar el empleo y mejorar la competitividad empresarial”, especialmente teniendo en cuenta que los edificios generan cerca del 36% de los gases de efecto invernadero.