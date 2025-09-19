Galicia presenta en Tokio su Oficina Económica

Galicia presenta por primera vez fuera de España su Oficina Económica de Galicia, un hito para el que la Xunta eligió Asia, concretamente Japón. Allí, dentro de la gira que lleva a cabo esta semana, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, celebró un encuentro con la Japan External Trade Organization (Jetro), organismo oficial que promueve el comercio y la inversión entre Japón y otros países.

Lorenzana explicó que Asia fue elegida para esta presentación por su “valor estratégico clave” para las empresas gallegas. En 2024, las exportaciones de Galicia al continente asiático alcanzaron 1.075 millones de euros, con un aumento del 5,3 % en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. En Japón, el valor exportado fue de 122 millones de euros en 2024, y en los primeros seis meses de 2025 ya ha crecido un 30 %.

Durante la reunión, la titular del departamento autonómico destacó las oportunidades de inversión en Galicia y las ventajas de la Oficina Económica como “puerta de entrada única” para inversores. Entre sus principales atractivos mencionó la agilidad administrativa, el acceso a suelo industrial, las políticas de abaratamiento energético y el binomio industria-energía, “para que los inversores japoneses encuentren un mercado confiable y un Gobierno estable que apoya a las empresas”.

Lorenzana, durante la reunión / cedida

“Existe un marco de trabajo común para fomentar la inversión extranjera directa, que para Galicia es clave”, afirmó Lorenzana, quien añadió que el objetivo es seguir fortaleciendo relaciones institucionales y empresariales con Japón y Asia, un mercado con muchas oportunidades de crecimiento para la economía gallega.

Japón, la cuarta economía mundial, pasó de ser el 31º destino de las exportaciones gallegas en 2019 al 29º en 2024, con 155 empresas exportadoras, casi la mitad de ellas operando de forma regular. Los sectores con mayor potencial son la automoción, la alimentación y la industria química.

Empresas niponas en Galicia

Varias compañías niponas ya están instaladas en Galicia, como Resonac (A Coruña), Denso Sistemas Térmicos (Vigo), NTT Data (A Coruña), Fujitsu, Europacífico Alimentos del Mar (Vigo), Wadayku Europe (O Porriño), Univergy Solar, Sojitz Corporation y Toyota, contribuyendo a proyectos de innovación en energía, tecnología y automoción.