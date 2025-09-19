Iberdrola alcanza los 10.000 puntos de recarga en España

La compañía energética Iberdrola sigue avanzando en sostenibilidad y alcanza los 10.000 puntos de recarga pública operativos en España, consolidando su papel como líder en la movilidad eléctrica. La red, que ya podría dar servicio a 1.000.000 de vehículos eléctricos, comenzó a gestarse en 2016 con la instalación de su primer punto de recarga, y hoy incluye más de 2.700 puntos de alta potencia, de los cuales 1.300 son ultrarrápidos, gestionados por la alianza Iberdrola | bp pulse.

Durante la inauguración de la Feria del Vehículo Eléctrico en la Plaza de Colón en Madrid, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, destacó que “la movilidad eléctrica es ya una realidad y la red de recarga permite viajar por todo el país de forma más económica y sin emisiones”. Todos los puntos de recarga funcionan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS).

El CEO de Iberdrola España (centro) en la feria de vehículo eléctrico de Colón / cedida

La red de Iberdrola permite recargas ultrarrápidas que completan el 80% de la batería en menos de 15 minutos, así como recargas más lentas durante paradas de conveniencia, como compras o visitas a centros de ocio. La compañía también ha desarrollado su app de movilidad, con más de 400.000 usuarios, que permite localizar puntos de recarga, conocer su estado en tiempo real, reservar estaciones y recibir notificaciones de finalización de la recarga.

En los últimos meses, la empresa incorporó servicios como Autocharge, tarjetas RFID, TPVs y medios de pago sin registro, así como planes de suscripción para ahorrar en recargas. Además, la app ha añadido funciones como planificador de rutas, informe de consumo, consejos personalizados, fotos de estaciones, sugerencias de viajes y una comunidad de usuarios con noticias del sector.

Innovación en movilidad

La eléctrica de origen vesco cuenta con el laboratorio Smart Mobility en Bilbao, dedicado a la investigación y pruebas de recarga de vehículos eléctricos. Con 400 kW de potencia y 30 puntos de recarga, permite evaluar desde instalaciones domésticas hasta públicas o empresariales, actualizando equipos existentes y probando nuevos modelos de cargadores.

Con esta infraestructura, impulsa la transición energética, facilita la electrificación del transporte y ofrece a los usuarios soluciones rápidas, fiables y sostenibles para circular por toda España.