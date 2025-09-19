Norvento TECHnPower y la Universidad de Alcalá impulsan una Cátedra para liderar la innovación en renovables

La empresa gallega Norvento TECHnPower, marca tecnológica de Norvento con más de cuatro décadas de experiencia en el sector, y la Universidad de Alcalá (UAH) han sellado un convenio para la creación de la Cátedra Norvento-UAH, que nace con el objetivo de impulsar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en ámbitos estratégicos de las energías renovables.

El acuerdo se formalizó en un acto al que asistieron Pablo Fernández Castro, presidente de Norvento TECHnPower; Francisco Javier de la Mata de la Mata, vicerrector de Investigación y Transferencia de la UAH; Emilio José Bueno Peña, catedrático y director de la nueva Cátedra; y Álvar Mayor Miguel, director de Innovación de la compañía. La iniciativa, financiada íntegramente por Norvento TECHnPower, tendrá una duración inicial de cuatro años prorrogables y estará dirigida por Emilio José Bueno. Entre sus líneas de trabajo figuran proyectos de digital twins, redes off-grid, técnicas de control basadas en inteligencia artificial, nuevas arquitecturas de hardware y aplicaciones en electrolizadores y sistemas de almacenamiento energético.

Transferencia de conocimiento y talento

La creación de esta Cátedra se enmarca en la estrategia de innovación de Norvento TECHnPower, que ya ha desarrollado soluciones avanzadas como el aerogenerador nED100, el sistema de almacenamiento nGM o la gama de convertidores de alta potencia nXL, tecnologías aplicadas en proyectos de autoconsumo industrial, microrredes y electrificación de entornos aislados.

Durante el acto de firma, Pablo Fernández Castro destacó que “la colaboración con la Universidad de Alcalá representa un paso decisivo para seguir conectando la investigación académica con la innovación industrial”. Según subrayó, esta alianza permitirá acelerar el desarrollo de tecnologías clave para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y eficiente, además de atraer talento cualificado. En la misma línea, Francisco Javier de la Mata, vicerrector de la UAH, señaló que se trata de “una oportunidad para fortalecer la innovación aplicada, la investigación en materia de electrónica y la relación entre la universidad y la industria tecnológica”, con la expectativa de que sea una colaboración duradera.

Con este acuerdo, Norvento TECHnPower refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento y con el desarrollo de soluciones energéticas de próxima generación, consolidando su papel como actor clave en la transición hacia un modelo más limpio y sostenible.