Suspendidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía

La circulación de trenes de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona se encuentra cortada por un incendio próximo a la vía entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), según ha anunciado el gestor de la infraestructura ferroviaria. El avance de las llamas ha provocado que los bomberos soliciten el corte de tensión.

"Por un incendio próximo a la vía, se encuentra suspendida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, afectando a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona", ha asegurado Adif en su perfil oficial en X.

Por su parte, Renfe ha anunciado en redes sociales que "han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados por el incendio".

Este incidente ha afectado también a las conexiones de Madrid con Logroño y Pamplona.