El bombeo se consolida como solución clave para garantizar el suministro energético en Europa

Más de 50 compañías y asociaciones que representan toda la cadena de valor de la energía hidroeléctrica europea han suscrito el documento Paris Pledge (Compromiso de París). Este manifiesto, promovido por la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) junto con Eurelectric, fue presentado en París con la presencia de directivos de algunas de las principales compañías eléctricas, entre ellos Julio Castro, CEO de Iberdrola Energía Sostenible España.

Iberdrola, junto a otras grandes eléctricas europeas, se ha unido al llamamiento dirigido a instituciones europeas y gobiernos nacionales para potenciar el almacenamiento hidroeléctrico de bombeo. El texto alerta de que en 2050 alrededor del 86% de la generación procederá de fuentes renovables variables como la eólica y la solar. Sin almacenamiento de larga duración, Europa no podrá garantizar la seguridad del sistema, estabilizar los precios ni reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.

El documento señala que Europa “necesita urgentemente” la hidroeléctrica de bombeo, una tecnología probada, rentable y escalable que permite almacenar excedentes de energía renovable y liberarlos en momentos de alta demanda. Esta capacidad asegura la resiliencia, la flexibilidad y la fiabilidad del sistema eléctrico, al tiempo que abarata el precio. Además, según Malcolm Turnbull, presidente de la IHA, ampliar este tipo de almacenamiento contribuirá a acelerar la transición energética, generar empleo y cumplir los objetivos climáticos y de seguridad.

El Paris Pledge incluye propuestas concretas para desbloquear casi 35 gigavatios (GW) de proyectos en la Unión Europea. Reclama a Bruselas una iniciativa específica que impulse el bombeo, que diferencie en la normativa entre almacenamiento de corta y larga duración, y que avance en la adopción de la Directiva sobre energías renovables (RED II) y la reforma del mercado eléctrico.

Un impulso clave desde los gobiernos

A los gobiernos nacionales se les insta a aplicar las últimas reformas europeas en energía, remunerar los servicios de seguridad que aporta el bombeo, incluir esta tecnología en los mecanismos de estabilización de ingresos, eliminar la doble tarificación de red sobre el almacenamiento y agilizar los procesos de concesión y permisos.

Iberdrola colabora de forma activa con la IHA y recientemente Enrique Sola, director de Generación Hidroeléctrica de la compañía, se ha incorporado a su consejo.