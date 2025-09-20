Galicia refuerza en Japón su apuesta por atraer inversión industrial

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, cerró su viaje a Japón con una visita a la Oficina Comercial de España y a la Antena del Igape. Allí reafirmó el compromiso de la Xunta de convertir a Galicia en un polo de atracción de inversión industrial.

En un encuentro con el Consejero Económico y Comercial Jefe, Gonzalo Ramos, destacó que la política económica e industrial de Galicia se centra en la desburocratización y en el impulso de sectores estratégicos, como las energías renovables. También puso en valor la labor de la Oficina Económica de Galicia, que actúa como interlocutora con las empresas y ofrece asesoramiento integral en proyectos de inversión.

Lorenzana visitò la Oficina Comercial de España en Japón / cedida

La responsable del departamento autonómico subrayó que “todo proyecto con interés en instalarse en Galicia encontrará una Administración con la mano tendida y dispuesta a ofrecer soluciones y garantías”, un mensaje que repitió en todas sus reuniones en Tokio.

Reconocimiento al trabajo del Igape

Antes de regresar, Lorenzana visitó la Antena del Igape en Japón, donde felicitó al personal por el apoyo a la internacionalización de las empresas gallegas y por la promoción de Galicia en el mercado nipón. Destacó, además, la importancia de contar con equipos locales que conecten a las compañías gallegas con nuevas oportunidades en el exterior.