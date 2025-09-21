Televés impulsa la I+D en una industria móvil que genera 4,5 billones de dólares

Televés se consolida como un actor clave en la transformación de las telecomunicaciones. Con más de seis décadas de experiencia, la compañía gallega combina innovación, desarrollo propio y fabricación de tecnología avanzada para anticiparse a las grandes tendencias de 2025 y de la próxima década.

El sector vive un crecimiento sin precedentes. La GSMA estima que la industria móvil generó en 2023 un impacto económico de 4,5 billones de dólares, equivalente al 5% del PIB mundial. Según Ericsson, para 2025 el tráfico global de datos móviles alcanzará los 288 exabytes al mes, un aumento del 300% respecto a 2020, mientras que el número de dispositivos conectados a través del Internet de las Cosas (IoT) superará los 75.000 millones.

Entre las tendencias tecnológicas más relevantes se encuentra el 6G, que permitirá automatizar procesos industriales y mejorar la gestión de ciudades inteligentes; el edge computing, que acerca el procesamiento de datos al usuario y reduce la latencia en servicios críticos; el IoT, que se aplica en sectores como la salud, la energía o la agricultura; y la inteligencia artificial (IA), que optimiza la gestión de redes y refuerza la ciberseguridad.

Estas tecnologías no solo transforman la forma en que nos comunicamos, sino que también habilitan nuevos servicios que impulsan la innovación en múltiples sectores. La combinación de conectividad avanzada, análisis de datos y automatización permitirá, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética, desarrollar ciudades más inteligentes y ofrecer servicios de salud a distancia con mayor seguridad y precisión.

Televés, señala la propia firma en una nota, con su experiencia y capacidad de innovación, desarrolla soluciones que garantizan redes rápidas, seguras y fiables. Sus tecnologías ya están presentes en aplicaciones como la telemedicina, la automoción o el entretenimiento digital, consolidando a la empresa como un socio estratégico para profesionales y ciudadanos en la era de la conectividad.

Compromiso con un futuro sostenible

Además, la compañía trabaja de manera activa para que estas soluciones sean sostenibles y escalables, promoviendo un desarrollo inclusivo y responsable del sector. Su apuesta por la investigación y la fabricación propia permite adaptar la tecnología a las necesidades reales del mercado, garantizando que los avances lleguen de manera práctica y accesible a usuarios y empresas.