La promotora andaluza Exxacon activa un nuevo plan estratégico para invertir 330 millones en promoción de viviendas

La promotora de origen marbellí Exxacon ha lanzado un nuevo plan estratégico a partir de 2026 en el que prevé invertir 330 millones de euros en promover alrededor de mil viviendas en diez proyectos en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, después de haber entregado cerca de 3.000 pisos desde su fundación.

La compañía liderada por Gastón Aigneren y Elena Cuberos cumple en 2025 veinticinco años al frente de la promotora, que ha invertido alrededor de 660 millones de euros, la mayor parte en Málaga y la Costa del Sol, aunque también en otras plazas como Sevilla, Madrid, Alicante y Valencia. En este tiempo, la empresa ha finalizado 2.750 pisos, más de 1.500 en la mencionada costa andaluza, cerca de medio millar en la ciudad hispalense y más de 300 en Comunidad Valenciana y la capital.

Teniendo en cuenta el presente plan estratégico y el nuevo que entrará en vigor, Exxacon prevé invertir entre 2023 y 2032 un total de 700 millones de euros. Durante los próximos tres años, la promotora destinará 100 millones a la compra de diez suelos, que en agregado sumarán 120.000 metros cuadrados. Con este desembolso, prevé facturar cerca de 400 millones entre 2029 y 2032, frente a los cerca de 700 millones que la empresa ingresará entre 2025 y 2028.

Enfocados en la coinversión

Exxacon desarrolla sus proyectos en formato de coinversión: en cada proyecto, la compañía levanta capital entre inversores privados. Consultado el equipo directivo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con inversores institucionales, Gastón Aigneren y Elena Cuberos responden: "Tenemos coinversores que llevan muchos años con nosotros y se ha generado mucha confianza. Nos hemos acomodado con esta fórmula y no queremos crecer de forma exagerada. Hay fondos que nos ofrecen trabajar con ellos, pero preferimos seguir con nuestro modelo". En el último plan estratégico, la promotora captó 90 millones, que se destinaron a seis proyectos y 545 viviendas.

Hasta el momento, la compañía inmobiliaria ha invertido 460 millones en Málaga y la Costa del Sol, 110 millones en Madrid, 40 millones en Sevilla y 50 millones en la Comunidad Valenciana. El objetivo a futuro es que Madrid tenga más peso en la tarta aunque reconocen que es "difícil" que sea el mercado principal de la empresa, que deja la puerta abierta a salir a otras zonas, como por ejemplo Baleares, o ganar exposición en otras provincias andaluzas en las que no están presentes.

Sobre las potenciales consecuencias que tendría para su business plan la puesta en marcha de un impuesto a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea, norma que tiene registrada en estos momentos el PSOE en el Congreso de los Diputados, restan importancia. "El impuesto ha hecho ruido y no se trasforma en nada. Nuestro mercado mayoritario, el 90%, son clientes nacionales y extranjeros comunitarios", concluyen los directores generales de Exxacon, que pidieron más colaboración de la administración con el sector promotor, durante un desayuno con medios de comunicación por el vigésimo quinto aniversario de la promotora.