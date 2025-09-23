Abanca y la CEG movilizan 650 millones para reforzar la competitividad de las empresas gallegas

Buena noticia para el tejido empresarial gallego. Abanca y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) unen fuerzas para poner a disposición de las compañías una línea de crédito extraordinaria de hasta 650 millones de euros. El objetivo es facilitar inversiones que permitan mejorar la competitividad de las empresas y acompañarlas en los principales desafíos actuales.

El acuerdo fue rubricado en la sede de la patronal en Santiago por el director general Comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, y el presidente de la Confederación, Juan Manuel Vieites. Con esta alianza, las empresas asociadas podrán acceder a financiación en condiciones preferentes, diseñada a medida para apoyar proyectos de transición energética, adopción de inteligencia artificial, automatización de procesos, sostenibilidad e internacionalización.

Desde la entidad gallega recuerdan que en la última década el 70% del crédito concedido por el banco se destinó a empresas, con un crecimiento del 6% frente a la caída del 5% en el conjunto del sector. Solo en los seis primeros meses de 2025, la entidad formalizó 7.314 millones en financiación a empresas, beneficiando a más de 15.000 pymes y autónomos. “Este acuerdo con la CEG nos permitirá poner todo nuestro conocimiento al servicio de las empresas gallegas”, destacó González Eiroa.

Por su parte, Vieites subrayó que este convenio representa “una excelente oportunidad” para las empresas interesadas en adoptar tecnologías renovables y eficientes, ya que facilita el acceso a crédito y contribuye tanto a la reducción de costes a largo plazo como a la sostenibilidad ambiental.

Una relación histórica reforzada

La colaboración no se limita al ámbito financiero. Banco y CEG también trabajarán en un calendario conjunto de encuentros empresariales y actividades divulgativas, como jornadas, seminarios, premios y coloquios, con temáticas vinculadas a la economía, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y el desarrollo de infraestructuras.

Con este convenio, ambas entidades refuerzan su relación histórica y lanzan una señal clara de apoyo al tejido productivo gallego en un momento marcado por la transformación tecnológica y la transición hacia una economía más verde.