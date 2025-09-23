Abanca lanza la 11ª edición de su Programa para Startups
La iniciativa busca proyectos innovadores en fintech, insurtech, regtech, ciberseguridad y sostenibilidad
El plazo de inscripción para participar en la undécima edición de su Programa para Startups de Abanca Innova está abierto desde este martes. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 7 de noviembre a través de la página web oficial de la iniciativa.
La convocatoria, según informa el banco con sede en Galicia, está dirigida a startups con propuestas en los ámbitos de fintech, insurtech, regtech, ciberseguridad y sostenibilidad, aunque también se valorarán proyectos de otras áreas tecnológicas con capacidad para generar impacto en el sector financiero. Para ser seleccionadas, las empresas deben contar con un producto en el mercado, aunque esté en fases iniciales, y disponer de un equipo preparado para adaptarlo a entornos reales de prueba.
Oportunidades para innovar
Entre los retos planteados en esta edición destacan proyectos para mejorar la experiencia del cliente con inteligencia artificial, soluciones que integren la gestión del feedback, iniciativas para reducir la huella ambiental y propuestas que impulsen un uso ético y seguro de la IA. El programa también está abierto a ideas que contribuyan a reforzar la eficiencia, la gestión de riesgos o el impulso de una economía más sostenible y confiable.
Las startups seleccionadas participarán en un primer taller en noviembre, en el que trabajarán con equipos internos de Abanca. Posteriormente pasarán a la fase de bootcamp —del 25 de noviembre al 16 de diciembre—, en la que se definirá el piloto, se evaluarán los costes asociados y se identificarán las necesidades técnicas para la implementación de una prueba de concepto (PoC).
Un referente consolidado
El Programa para Startups de Abanca Innova alcanza su 11ª edición consolidado como una de las principales iniciativas de innovación abierta del noroeste peninsular. Desde su puesta en marcha, han aplicado 554 startups, de las cuales 268 propuestas fueron analizadas por directivos de la entidad, dando lugar a 24 pruebas de concepto. En la última edición se seleccionaron proyectos como Salescaling, GPT Advisor y Galtea, que actualmente desarrollan sus PoC junto a ABANCA.
Además del acompañamiento profesional y la colaboración de HubIN, especializada en innovación y emprendimiento, el programa ofrece acceso a espacios de coworking y la posibilidad de participar en actividades de inversión dentro del ecosistema emprendedor nacional.
