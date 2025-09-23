CaixaBank supera las 166.000 nóminas domiciliadas en Galicia y alcanza ya el 20% de cuota

CaixaBank logra un nuevo hito en Galicia: en el mes de julio supera las 166.000 nóminas domiciliadas, lo que supone un aumento del 3,2% respecto al año pasado. Con estos datos, la entidad alcanza ya una cuota de mercado del 20% en la comunidad, consolidando su liderazgo en un producto clave para la banca, ya que favorece una mayor vinculación de los clientes.

El crecimiento, tal y como informa el banco en una nota, se apoya en una oferta de servicios que incluye desde el paquete “Día a Día” —que reúne cuenta, tarjeta, transferencias, recibos y acceso a la banca digital en una sola tarifa— hasta condiciones ventajosas para quienes domicilien ingresos o mantengan ahorro en la entidad. CaixaBank cuenta además con la red de oficinas y cajeros más amplia de España, a la que suma oficinas móviles que llevan servicios financieros a zonas rurales con menor acceso bancario.

Este año, la entidad impulsó la captación de nóminas con campañas en todos sus canales. En oficinas, los clientes pudieron elegir entre incentivos como un televisor, hasta 250 euros en efectivo o cupones para compras online. En el canal digital, la recompensa ha llegado a 250 euros en cuenta. También su banco digital, imagin, reforzó su propuesta con promociones específicas para los jóvenes.

Datos estatales

El avance no se limita a Galicia. En el conjunto del país, CaixaBank superó los 6,3 millones de nóminas domiciliadas, lo que marca un nuevo récord y eleva su cuota nacional al 36,6%. Entre los menores de 25 años, la penetración es aún mayor: más del 40% de las nóminas de este segmento ya están en la entidad, impulsadas en gran medida por imagin.

Con más de 18,6 millones de clientes en España, de los que casi tres de cada cuatro tienen contratados varios productos financieros, CaixaBank refuerza su estrategia de fidelización para seguir creciendo en un mercado cada vez más competitivo.