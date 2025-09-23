Conocimiento y deep tech en Santiago: cuenta atrás para el IX Congreso Científicos Emprendedores

La novena edición del Congreso Nacional de Científicos Emprendedores reunirá los días 2 y 3 de octubre a investigadores, startups, inversores y otros actores del ecosistema científico en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago. El programa combina mesas redondas, presentaciones y networking, con un especial enfoque en la inversión deep tech y en casos reales nacidos en Galicia.

Entre los protagonistas destaca la mesa “Startups científicas que están cambiando el mundo”, con proyectos gallegos como LiberaBio, PhotoIlike y otros liderados por Desirée Teijeiro, Juan Romero y Maruxa Quiroga, que compartirán sus aprendizajes y su visión para llevar conocimiento científico al mercado global.

El viernes 3 de octubre se celebrará la conferencia “De la Incertidumbre al Propósito: Ciencia y Emprendimiento en un Mundo en Convulsión”, a cargo de Javier García Martínez, catedrático y fundador de CELERA, que abordará la importancia de transformar investigación en oportunidades de negocio.

En paralelo, el jueves tendrá lugar la mesa “Cómo despertar el interés del ecosistema inversor”, con la participación de Inmaculada Rodríguez, directora general de UNIRISCO, y representantes de MOA Food Tech, UCAM HiTech y SILO, moderados por Luis Alberto Otero, catedrático de la USC. El panel se centrará en criterios de inversión, madurez tecnológica y preparación del dealflow para proyectos científicos.

El Foro de Inversión Deep Tech permitirá a 8 empresas presentar sus proyectos ante inversores especializados, mostrando tendencias y oportunidades de coinversión. Además, la Competición de Proyectos Deep Tech reunirá otros 8 proyectos en fase temprana que buscan visibilidad, alianzas y perfiles ejecutivos para su salto al mercado.

El 1 de octubre se impartirá un taller de Iniciación al Emprendimiento Científico, incluido en la entrada del congreso, diseñado para explicar los primeros pasos, errores a evitar y factores críticos para transformar conocimiento científico en empresa.

El congreso está organizado por la Fundación Damián Rodríguez Olivares (F.DRO), la Universidad de Santiago y la Fundación Botín, con apoyo de la Xunta, UCAM HiTech, Cambridge Biocapital y otras entidades que promueven el emprendimiento científico y la transferencia de conocimiento.

La Fundación DRO, creada en 2013, busca fomentar la creación y desarrollo de proyectos innovadores, apoyar el emprendimiento científico, evitar la fuga de talento y divulgar la investigación científica de relevancia en España.