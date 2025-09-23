Así es la entidad con clientes más satisfechos en la banca española

El éxito de Banco Mediolanum radica en su enfoque hacia el cliente, donde cada usuario cuenta con un asesor financiero personal conocido en la entidad como Family Banker. Este modelo permite que los clientes reciban atención individualizada a lo largo de todas las etapas de su vida financiera. La entidad ha obtenido una puntuación de 9,09 sobre 10 en la categoría de satisfacción con el gestor, la más alta del sector.

Los Family Bankers son el corazón del modelo de negocio de Banco Mediolanum. Con más de 1.600 asesores distribuidos por toda España, la entidad se enorgullece de tener la mayor red de asesores financieros del país. Este planteamiento permite que el 94,3% de los clientes identifiquen a su asesor, un porcentaje significativamente superior al 46,9% de la media del sector.

Atención Personalizada: cada cliente tiene un asesor que lo acompaña en su trayectoria financiera, priorizando sus necesidades sobre los productos ofrecidos.

Formación Continua: los Family Bankers reciben apoyo constante de más de 400 empleados en la sede de Barcelona, lo que les permite ofrecer un servicio de calidad.

Satisfacción global y compromiso del cliente

Banco Mediolanum no solo lidera en la categoría de gestor, sino que también ha destacado en otras áreas como la banca telefónica, la información al cliente y los intangibles de marca. La satisfacción global con la entidad se sitúa en un notable 8,36 sobre 10, lo que refleja un compromiso sólido con sus clientes.

El estudio de Stiga evalúa once aspectos clave de la experiencia bancaria, de los cuales Banco Mediolanum participa en nueve. En total, la entidad lidera cuatro categorías y se encuentra en el podio en ocho de ellas.

RESULTADOS BENCHMARKING DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES. Fuente: Stiga

Compromiso y responsabilidad social

Más allá de su enfoque financiero, Banco Mediolanum se distingue por su compromiso social. La entidad ha implementado el proyecto Mediolanum Aproxima, que conecta a los clientes con entidades solidarias. Un ejemplo reciente de este compromiso fue la donación de más de un millón de euros a Cruz Roja para ayudar a las familias afectadas por la DANA en Valencia.

También la banca telefónica de Banco Mediolanum ha demostrado ser un canal eficaz, con un uso del 33,5%, muy por encima del 14,8% de la media del sector. La satisfacción en este servicio se sitúa en 8,92, lo que reafirma la calidad del soporte que ofrece la entidad. Y es que el equipo detrás del servicio de atención telefónica ha sido fundamental para alcanzar estos niveles de satisfacción. La claridad y puntualidad en la información proporcionada son aspectos que los clientes valoran positivamente.

Ser la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española por sexto año consecutivo no es una casualidad. Nuestro modelo de asesoramiento personalizado tiene en el centro al profesional, al Family Banker. Luca Bosisio — Consejero Delegado de Banco Mediolanum

Banco Mediolanum no solo se destaca en satisfacción del cliente, sino que también es una de las entidades más sólidas del sector, con una ratio de solvencia CET1 del 19,28% a cierre de 2024. Esta fortaleza financiera permite a la entidad ofrecer un servicio de calidad y confianza a sus clientes.

El reconocimiento continuo de Banco Mediolanum en el ámbito de la satisfacción del cliente es un testimonio de su compromiso con la excelencia. La entidad cuenta con el mayor porcentaje de clientes comprometidos, con un 38,3% de usuarios que manifestaron su intención de seguir siendo clientes o recomendar la entidad. Con un enfoque centrado en el cliente y un modelo de negocio innovador, Banco Mediolanum está bien posicionado para enfrentar los desafíos del futuro. La entidad continuará adaptándose a las necesidades de sus clientes, garantizando un servicio de calidad y un asesoramiento financiero personalizado.