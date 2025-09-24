Galicia crecerá un 2,3 % en 2025 y un 1,8 % en 2026, creando 30.000 empleos, según BBVA Research

Galicia registrará un crecimiento del 2,3 % en 2025 y del 1,8 % en 2026, según el informe Situación Galicia 2025-2026 elaborado por BBVA Research, que prevé además la creación de casi 30.000 empleos en los próximos dos años y una reducción del paro al 8,6 %.

“El PIB per cápita en Galicia crecería por encima de la media española, un 2,0 % en 2025 y un 1,5 % en 2026. Lo que la consolidaría como la economía que mayor recuperación del PIB per cápita tendría en el periodo 2019-2026”, señaló Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, durante la presentación del documento en Santiago, en la que estuvo acompañado por Guadalupe Hernández, directora territorial Noroeste de BBVA

Consumo y turismo como impulsores

El informe destaca que la expansión estará apoyada por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la caída de los tipos de interés y la fortaleza del consumo de los hogares. También contribuirán el gasto público, la inversión en vivienda, el turismo extranjero y la ejecución de los fondos europeos Next Generation, que ya representan más del 4 % del PIB gallego.

Según Cardoso, “vemos un entorno de continuación de la recuperación con un crecimiento que se situaría en 2025 en el 2,3 % y en 2026 en el 1,8 %. Como resultado, esperamos una tasa de paro alrededor del 8,5 % y la creación de casi 30.000 puestos de trabajo en el conjunto de dos años, es decir, unos 15.000 anuales de media”.

Por su parte, Guadalupe Hernández, incidió en que estas perspectivas se asientan “sobre el crecimiento del gasto, sobre todo del consumo y de la contratación en el sector servicios”, mientras que la industria y las exportaciones muestran un comportamiento más débil.

Retos para consolidar el crecimiento

El informe advierte, no obstante, de varios riesgos para Galicia. Entre ellos, el déficit de vivienda, ya que “por cada diez hogares que se han creado en los últimos años solo se han construido cuatro viviendas”, explicó Cardoso. También señaló la pérdida de dinamismo en la automoción, con tres años consecutivos de caídas acumuladas en torno al 30-40 % en la producción de autopartes.

Otro de los desafíos es el envejecimiento poblacional, que concentra la renta y el ahorro en los hogares mayores de 65 años, con menor propensión al consumo. “Estamos viendo que la renta de las familias se concentra en los mayores, que tienen tasas de ahorro más elevadas y menor disposición a consumir”, añadió el economista.

Por último, Cardoso alertó de la vulnerabilidad de Galicia a las tensiones comerciales internacionales. “La economía gallega es una economía abierta al resto del mundo y sufre la pérdida de competitividad derivada de la apreciación del euro y del aumento de aranceles en Estados Unidos”, señaló.

Pese a todo, el informe concluye que Galicia mantiene una posición sólida en el contexto autonómico gracias a los avances en productividad, impulsados por la digitalización y automatización de las empresas, lo que refuerza su proceso de convergencia con la media española y europea.