Grupo Puentes reconstruirá 14 puentes en Costa Rica por 32 millones de dólares

Grupo Puentes ha iniciado los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de 14 puentes en Costa Rica, dentro del programa Proeri de mejora de estas infraestructuras que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes del país, ha puesto en marcha. El conjunto de los proyectos tiene un valor de 31,6 millones de dólares y un plazo de ejecución de alrededor de un año.

Grupo Puentes llevará a cabo trabajos de reconstrucción y mejora en infraestructuras de las provincias costarricenses de Guanacaste, Puntarenas y San José, que no cumplen con las necesidades de seguridad actuales. Con el objetivo de solventar esto, las nuevas infraestructuras responderán a los más altos estándares de calidad, así como a la normativa actual referente a riesgo sísmico y climatológico. Las ampliaciones de capacidad que se desarrollarán en los puentes beneficiarán a los más de 56.000 usuarios que hacen uso de estas construcciones diariamente.

Estos trabajos, promovidos por el Conavi, cuentan con el apoyo de Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), entidad operativa de las Naciones Unidas que proporciona servicios de gestión de proyectos, adquisiciones e infraestructura los países socios para el desarrollo sostenible.

Grupo Puentes cuenta con casi 50 años de experiencia global, desde su fundación en 1977. Desde 2015 cuenta con presencia en Costa Rica, donde en 2023 ejecutó los trabajos de rehabilitación y ampliación del puente de Virilla, en el que se realizaron intervenciones estructurales y se amplió su capacidad a cinco carriles. Trabajo que se desarrolló en 18 meses y fue inaugurado en octubre de 2024. La compañía, ha desarrollado también la rehabilitación integral del puente sobre el Río Barranca en un plazo de 15 meses, siendo inaugurada en enero de 2025.

Estos proyectos refuerzan la apuesta de la compañía por Costa Rica, que supone uno de los principales países de operación de Grupo Puentes en el mercado americano, junto con Chile, Panamá, Ecuador y El Salvador.

Grupo Puentes alcanzó en 2024 una facturación global de 434,6 millones de euros, un 26,6% más que en el año anterior. El 55% del volumen total de negocio se ha desarrollado en Latinoamérica.