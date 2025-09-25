Applus+ compra APEM Group y crea una nueva unidad global de servicios medioambientales
La compañía refuerza su apuesta por la sostenibilidad con una operación valorada en 335 millones de libras
La multinacional Applus+, especializada en inspección, ensayos y certificación, anunció la adquisición de APEM Group, firma internacional de consultoría medioambiental, por un importe cercano a los 335 millones de libras. Con esta operación, la empresa creará una nueva unidad global de Servicios Medioambientales, que estará dirigida por Leah McGimpsey, actual CEO de APEM.
La compra refuerza la presencia de Applus+ en un sector en plena expansión y con un gran potencial de crecimiento. APEM Group cuenta con unos 850 profesionales y ofrece asesoramiento científico y técnico a sectores como el agua, energías renovables, infraestructuras, puertos, costas y organismos reguladores en países como Reino Unido, Irlanda, Australia, Oriente Próximo y Estados Unidos. En el último año, la firma generó ingresos superiores a 95 millones de libras, con márgenes EBITDA por encima del 24%.
El acuerdo permitirá a Applus+ ampliar su alcance y mejorar su capacidad de atender a clientes de sectores estratégicos. Además, se prevé que la integración genere sinergias de alrededor de 10 millones de libras en los próximos tres a cinco años. La operación todavía está pendiente de aprobaciones regulatorias y se espera cerrar antes de fin de año.
Paso clave en la estrategia de sostenibilidad
“Este es un paso clave para ampliar nuestro portafolio y acelerar nuestra estrategia de sostenibilidad. APEM Group aporta experiencia técnica, un equipo sólido y un historial probado en innovación”, afirmó Richard Bartlett, CEO de Applus+.
Por su parte, Leah McGimpsey destacó que la unión con Applus+ permitirá “mejorar la oferta a los clientes y aportar nuevas soluciones en todas las fases de los proyectos”.
Con esta adquisición, Applus+ consolida su apuesta por el crecimiento sostenible y se posiciona como un actor de referencia en el ámbito de los servicios medioambientales a nivel global.
