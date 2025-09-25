Cinco firmas compostelanas del Clúster TIC logran ayudas del programa IA360

Cinco empresas socias del Clúster TIC Galicia con sede en Compostela —Imaxin Software, Prefapp, Situm, Sixtema y Tesla Technologies— han sido seleccionadas en la convocatoria IA360 del Igape, una línea de ayudas que impulsa el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial para la transformación digital y la mejora de la actividad económica en Galicia.

Durante un webinar organizado hoy por el Clúster, se presentaron un total de quince iniciativas de compañías gallegas que trabajan en soluciones de automatización de procesos, análisis de datos, gestión de información o chatbots. Todas ellas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

El presidente del Clúster TIC Galicia, Antonio Rodríguez del Corral, destacó que estas ayudas suponen “un apoyo fundamental para las empresas” y anunció que se trabaja en una plataforma que reúna los servicios de IA desarrollados en Galicia para ponerlos al alcance de todo el ecosistema innovador.

Por parte del Igape, Carlos Vaamonde, técnico de Innovación, subrayó la buena acogida de la convocatoria, que incluso amplió su presupuesto inicial para atender la alta demanda de propuestas.

Entre los proyectos expuestos, Imaxin Software mostró su chatbot LYNX, que facilita el acceso a la información; Prefapp presentó su integración de IA en plataformas cloud para optimizar procesos de desarrollo; Situm explicó su plataforma GAIA, pensada para organizar datos geoespaciales en grandes edificios; Sixtema detalló LEVAD-360, centrado en la gestión eficiente de datos históricos; y Tesla Technologies dio a conocer INDICAGES, un sistema de certificación de indicadores de sostenibilidad.

Además de estas cinco empresas compostelanas, otras compañías de A Coruña y Vigo también compartieron sus avances en soluciones de IA aplicadas a sectores como la energía, las telecomunicaciones, el comercio o los servicios sociales.

Con más de 150 socios, el Clúster TIC Galicia trabaja desde 2008 en impulsar la colaboración entre empresas y administraciones para reforzar la competitividad, abrir nuevos mercados y fomentar un modelo productivo basado en la innovación y la creación de empleo de calidad.