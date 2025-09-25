Lidl estrena la campaña global ‘Lidl vale la pena’ para reforzar su identidad de marca

Lidl da un nuevo paso en su estrategia global con el lanzamiento de la campaña “Lidl vale la pena”, un proyecto que trasciende lo publicitario y que busca consolidar su identidad de marca en todos los mercados donde opera. Tras más de 30 años en España y más de 50 a nivel internacional, la cadena de supermercados apuesta por una imagen unificada y cercana, que refuerce su presencia en los 31 países en los que está presente.

La nueva campaña refleja el compromiso de Lidl con acompañar a las personas en todos los momentos de su vida, poniendo en valor aquello que realmente importa. Con un tono emocional y cotidiano, la compañía busca consolidar su propuesta de calidad y precio y conectar de manera más directa con clientes, empleados, proveedores y socios.

En España, Lidl es ya el tercer operador por cuota de mercado, con más de 700 tiendas, 13 plataformas logísticas y una plantilla de 19.700 empleados. Este año, la compañía prevé abrir 40 nuevas tiendas y acometer una decena de ampliaciones y modernizaciones. Además, trabaja con más de 860 proveedores españoles, exportando a más de 30 países la mitad de los productos adquiridos en el mercado nacional.

La campaña global se materializa en un spot rodado parcialmente en Barcelona que muestra escenas cotidianas –desde un desayuno familiar hasta una mudanza o una celebración– y que se desplegará en televisión, medios digitales, redes sociales, soportes exteriores y en los propios puntos de venta. El anuncio ha sido desarrollado por la agencia creativa Serviceplan y la productora BEWEGTBILD.

Además, como acción de lanzamiento, Lidl ha apostado por una iniciativa de street marketing en la plaza de Alonso Martínez, en Madrid, donde el artista Íñigo Sesma pintará en tiempo real una lona artística de gran formato que reflejará la belleza de los pequeños momentos de la vida.

El cliente en el centro

Para reforzar esta estrategia, la compañía ha creado una nueva Dirección General de Cliente y Marketing, liderada por Antonio Alarcón, que sitúa al cliente en el centro de todas las acciones. Según explica Alarcón, “el consumidor busca marcas con las que identificarse, que compartan sus valores y que les acompañen en cada etapa de su vida. Con esta campaña, queremos transmitir que Lidl está ahí para ayudar a vivir mejor cada día”.

Foto lona teaser de Lidl en Madrid / cedida

El CEO de Lidl España, Claus Grande, añade que “esta campaña no es solo un eslogan, es un hito que consolida la marca a nivel global y nos permite ser percibidos como una única identidad, sólida y coherente, en todos los mercados en los que operamos”.

Con este movimiento, Lidl refuerza su papel como uno de los grandes actores de la distribución alimentaria en España y consolida su estrategia de crecimiento, basada en la sencillez, la sostenibilidad y la mejor relación calidad-precio.