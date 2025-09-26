El 'arancelazo' del 100% de Trump convulsiona la bolsa y dispara las alarmas en la industria farmacéutica global

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 100% a los medicamentos y productos farmacéuticos importados a partir del próximo 1 de octubre ha generado una inmediata onda expansiva en los mercados europeos y ha provocado una reacción urgente de la industria farmacéutica de la Unión Europea. La medida, anunciada a través de las redes sociales del mandatario el jueves, forma parte de su plan para disminuir el déficit federal y estimular la manufactura dentro del país.

Reacción bursátil en España y Europa

Tras el anuncio, las farmacéuticas españolas registraron este viernes caídas en bolsa que, en algunos casos, llegaron a aproximarse al 3%.

La empresa que experimentó el mayor descenso en España fue Rovi, cotizada en el IBEX, cediendo el 1,24%, con sus títulos quedando en 55,9 euros. En lo que va de año, la compañía acumula una pérdida en bolsa del 9,68%. Por su parte, Grifols, también en el selectivo español, se dejó el 0,04%, aunque mantiene unas ganancias anuales significativas del 32,49%. En el mercado continuo, la biofarmacéutica Oryzon Genomics fue el valor que más retrocedió, un 2,52%, si bien registra una alta valoración en bolsa en el año del 126,43%. Otras caídas superiores al 1% fueron para Laboratorios Reig Jofre (1,75%), Atrys Health (1,44%) y Almirall (1,42%).

En contraste con las caídas iniciales en España, las principales farmacéuticas europeas abrieron la sesión a la baja, pero lograron estabilizarse e incluso registrar leves subidas tras una hora de cotización. La española Faes Farma, por ejemplo, registró un alza leve del 0,33 % en el mercado continuo.

Entre las principales empresas del sector en Europa, la británica GSK avanzó un 0,44%; la suiza Novartis, un 0,43%; la francesa Sanofi, un 0,34%; y la también suiza Roche, un 0,24%. Otras grandes como la británica Astrazeneca y la alemana Bayer se mostraron planas.

Preocupación por la espiral arancelaria y la inflación

Analistas como Pedro Echeguren de Bankinter señalaron que el arancel del 100% es una medida intrínsecamente negativa para las farmacéuticas europeas y japonesas, mientras que es positiva para las farmacéuticas de EE. UU.. La medida proteccionista ha generado dudas sobre si las farmacéuticas no americanas que tienen parte de su producción en EEUU, como podría ser el caso de Sanofi, se verán afectadas.

El principal riesgo señalado es la posibilidad de una espiral arancelaria si Europa, Suiza y Japón responden imponiendo aranceles a las farmacéuticas estadounidenses.

La acción de Trump mantiene su postura proteccionista, reflejando su convicción de que los aranceles pueden fortalecer la economía nacional, tras haber impuesto gravámenes sobre otros productos en agosto. Este nuevo impuesto podría elevar el arancel promedio de EEUU hasta en 3,3 puntos porcentuales, según Bloomberg Economics, aunque su impacto podría mitigarse para aquellas empresas que construyan plantas de fabricación locales. Analistas de XTB han destacado que varios de los medicamentos más vendidos en Estados Unidos aún se producen en gran medida en el extranjero, siendo Singapur y Suiza los países más expuestos a esta medida.

Expertos advierten que este incremento en los costos de los insumos y bienes podría trasladarse a los consumidores, lo que podría exacerbar la ya elevada inflación y frenar el crecimiento económico. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha advertido que se está comenzando a ver cómo los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación.

Además de los productos farmacéuticos, las nuevas tarifas incluyen un 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, un 30% a los muebles tapizados y un 25% a los camiones pesados.

La EFPIA pide negociaciones urgentes

Ante la inminente aplicación de las tarifas, la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA) solicitó hoy a la Unión Europea y a Estados Unidos que negocien "con urgencia" para evitar cualquier arancel.

Nathalie Moll, directora general de EFPIA, recordó que ambos ya cuentan con un acuerdo comercial, pero es esencial entablar discusiones sobre cómo evitar cualquier arancel a los medicamentos que termine perjudicando a los pacientes en ambos territorios.

La industria europea considera que estos aranceles crearían "el peor de los escenarios posibles". Esto se debe a que las tarifas aumentarían los costes, interrumpirían las cadenas de suministro e impedirían que los pacientes accedieran a tratamientos que salvan vidas. Moll también instó a la UE a reforzar su apoyo a los costes de la investigación y el desarrollo a escala mundial.