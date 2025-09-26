Clusaga muestra en Santiago el potencial innovador de las pymes alimentarias gallegas
Doce proyectos apoyados por el Igape presentaron sus avances en diseño, innovación y sostenibilidad ante medio centenar de asistentes
El Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) celebró ayer en Santiago su Demo Day bajo el lema “Del reto al impacto: transformando el sector alimentario en Galicia a través de la innovación”. El encuentro reunió a unas 50 personas y sirvió de escaparate para doce proyectos de pymes gallegas que cuentan con el respaldo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Cinco de estas iniciativas fueron impulsadas gracias a las convocatorias Deseñapeme e Innovapeme 2024, dirigidas a reforzar la competitividad empresarial mediante el diseño y la innovación. Entre los proyectos destacados estuvieron los de Hermanos Paniagua, que avanza en ecodiseño y uso de ingredientes de proximidad; Torre de Núñez, que trabaja en una nueva línea de cárnicos más saludables; Dairy Pet (YowUp!), que presentó innovaciones en nutrición funcional para mascotas; Embutidos Montepicato, centrada en carnes de razas autóctonas orientadas al canal HORECA; y la cooperativa Airas Moniz, que dio a conocer su hoja de ruta en I+D+i.
Además de estas empresas, ocho proveedores socios de Clusaga aprovecharon la jornada para realizar sus pitches, creando conexiones directas y fomentando la transferencia de conocimiento en el sector alimentario gallego.
El Demo Day consolidó así el papel de Clusaga como motor de innovación en el ecosistema alimentario de Galicia, acompañando a sus empresas socias en el desarrollo de soluciones sostenibles, competitivas y alineadas con las nuevas demandas del mercado.
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Un referente mundial en educación inclusiva visita Santiago: «La inclusión es el mayor reto de las escuelas. Cada niño importa»
- Los futuros maquinistas de tren: «Renfe siempre garantiza una estabilidad»
- El CHUS despide a 13 residentes tras cinco años de formación
- Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche