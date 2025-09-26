Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clusaga muestra en Santiago el potencial innovador de las pymes alimentarias gallegas

Doce proyectos apoyados por el Igape presentaron sus avances en diseño, innovación y sostenibilidad ante medio centenar de asistentes

Demoday en Santiago / cedida

Santiago

El Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) celebró ayer en Santiago su Demo Day bajo el lema “Del reto al impacto: transformando el sector alimentario en Galicia a través de la innovación”. El encuentro reunió a unas 50 personas y sirvió de escaparate para doce proyectos de pymes gallegas que cuentan con el respaldo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Cinco de estas iniciativas fueron impulsadas gracias a las convocatorias Deseñapeme e Innovapeme 2024, dirigidas a reforzar la competitividad empresarial mediante el diseño y la innovación. Entre los proyectos destacados estuvieron los de Hermanos Paniagua, que avanza en ecodiseño y uso de ingredientes de proximidad; Torre de Núñez, que trabaja en una nueva línea de cárnicos más saludables; Dairy Pet (YowUp!), que presentó innovaciones en nutrición funcional para mascotas; Embutidos Montepicato, centrada en carnes de razas autóctonas orientadas al canal HORECA; y la cooperativa Airas Moniz, que dio a conocer su hoja de ruta en I+D+i.

Además de estas empresas, ocho proveedores socios de Clusaga aprovecharon la jornada para realizar sus pitches, creando conexiones directas y fomentando la transferencia de conocimiento en el sector alimentario gallego.

El Demo Day consolidó así el papel de Clusaga como motor de innovación en el ecosistema alimentario de Galicia, acompañando a sus empresas socias en el desarrollo de soluciones sostenibles, competitivas y alineadas con las nuevas demandas del mercado.

