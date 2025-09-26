La economía española aceleró en el segundo trimestre y creció el 0,8%, una décima más de lo avanzado

La economía española marcó un perfil acelerado en el segundo trimestre del año, con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,8%, según el dato publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este avance del 0,8% es dos décimas superior al del primer trimestre del año (0,6%) y supera en una décima la estimación sobre el segundo trimestre (0,7%) que el propio INE avanzó a finales de julio.

La revisión al alza de una décima respecto al avance de julio tiene que ver con un comportamiento ligeramente mejor de lo esperado de las exportaciones, que crecieron el 1,3% respecto al primer trimestre (y no el 1,1% avanzado). Con todo, el avance del PIB se apoyó en el del consumo y la inversión.

El crecimiento interanual del PIB (frente al mismo periodo de 2024) se desaceleró una décima, hasta el 3,1% -tres décimas por encima de la estimación inicial, del 2,8%, avanzada en julio-, impulsado por el tirón del consumo y de la inversión. La demanda nacional contribuyó con 3,5 puntos, mientras que la externa tuvo una aportación negativa de 0,5 puntos, por el peso de las importaciones.

Desde el punto de vista del Ministerio de Economía, los datos del segundo trimestre afianzan la reciente revisión al alza de la previsión del Gobierno de crecimiento al 2,7% para este 2025, en que el que España volverá a liderar a las principales economías avanzadas.

Variación trimestral

En particular, el consumo de las familias aceleró su crecimiento trimestral hasta el 0,8%. El de las administraciones públicas subió el 0,1%. Por su parte, la inversión aceleró desde el 0,3% del primer trimestre hasta el 1,8% en el segundo, si bien esta última tasa se ha quedado por debajo del 2,1% que se avanzó en julio.

Variación anual

Por agregados de demanda, la variación del gasto en consumo final fue tres décimas menor que la del trimestre anterior, al crecer un 3,1% interanual. El correspondiente a los hogares se desaceleró cinco décimas, hasta una tasa del 3,4%, y el de las Administraciones Públicas aumentó un 2,0%, tasa similar a la del trimestre precedente.

Por su parte, la formación bruta de capital registró una variación del 5,8%, tasa ocho décimas mayor que la del trimestre anterior.

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa interanual del 4,2%, lo que supuso ocho décimas más que en el primer trimestre. Por su parte, las importaciones registraron una variación del 6,1%, aumentando en un punto la del trimestre precedente.

Desde la óptica de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas interanuales positivas en su valor añadido. Así, el valor añadido bruto de las ramas industriales creció un 2,6%, y dentro de las mismas, la industria manufacturera lo hizo en un 2,2%.

El valor añadido bruto de la construcción aumentó un 4,0% respecto al segundo trimestre de 2024, el de los servicios un 3,4% y el de las ramas primarias un 0,1%.