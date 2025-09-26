Galicia impulsa su liderazgo en proteínas vegetales con la nueva planta de Curtis

La localidad coruñesa de Curtis se prepara para convertirse en un punto clave de la producción de proteínas vegetales en España. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó este viernes las obras de la primera planta integral del país, impulsada por la compañía In Proteins For All.

Durante el recorrido, el titular del Gobierno autonómico subrayó que se trata de un proyecto estratégico para Galicia y el municipio, agradeciendo la apuesta de la empresa por la comunidad y destacando su potencial y capacidad de futuro. La inversión total supera los 19 millones de euros y permitirá la creación de 55 empleos directos, en su mayoría indefinidos.

La planta producirá proteínas a partir de legumbres como habas, garbanzos, lentejas o guisantes, utilizando procesos de biotecnología y química sostenible. Los subproductos se transformarán en ingredientes de alto valor para sectores como la acuicultura o la nutrición de mascotas, siguiendo un modelo de economía circular.

El presidente de la Xunta y la conselleira de Industria, durante la visita / cedida

El presidente gallego señaló que esta iniciativa representa un salto cualitativo para la industria agroalimentaria local y consolidará a Curtis como un referente nacional en un sector en auge, en colaboración con la planta vecina de Inleit.

Iniciativa Empresarial Prioritaria

El proyecto fue reconocido por la Xunta como Iniciativa Empresarial Prioritaria en septiembre de 2023, lo que permitió agilizar los trámites administrativos. Rueda destacó que la administración apuesta por la innovación y la creación de empleo, y valoró la importancia de transformar las materias primas gallegas en la región para retener riqueza y talento.

Rueda, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, resaltó la labor de la Oficina Económica de Galicia, que acompañó a los promotores desde el inicio, y las nuevas líneas de apoyo a la innovación del Igape, como IA360, Igape Innova y Ticket Innova, dirigidas a empresas que desarrollan tecnologías punteras y fomentan startups.

La Xunta respalda la planta con más de 9,5 millones, sumados a la inversión de socios locales e internacionales, entre ellos Hijos de Rivera. Se espera que la instalación esté plenamente operativa a mediados de 2026, consolidando a Galicia como líder en producción nacional de proteínas vegetales.