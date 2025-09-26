La pensión media de jubilación arranca el curso por encima de los 1.500 euros

La pensión media de jubilación en España arrancó el curso por encima de los 1.500 euros mensuales. Concretamente, en 1.508 euros de media. La Seguridad Social ha publicado este viernes los datos de la nómina de pensiones correspondientes al mes de septiembre, que revelan que la prestación contributiva ha aumentado un 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Sumando los ingresos por incapacidad, orfandad o viudedad, el erario público abonó la pensión a 9,38 millones de personas, para lo que destinó un total de 13.638,1 millones de euros. Si tienen en cuenta todas estas prestaciones, la pensión media es de 1.314 euros.

El importe de las pensiones de jubilación en España va cogiendo consistencia y se consolida la cifra simbólica de los 1.500 euros de media. Ya en febrero de este año se perforó por primera esta barrera y en el inicio del curso escolar se ha mantenido.

El incipiente retiro de los 'baby boomers', con mejores sueldos que sus antecesores y, por ende, mejor pensión una vez se retiran, se va notando en la estadística. Hace 10 años la prestación media por jubilación apenas superaba los 1.000 euros mensuales y hoy ya se ha consolidado por encima de los 1.500 euros.

Los trabajadores autónomos también están viendo como sus prestaciones se revalorizan, si bien la distancia que les separa para con los asalariados es todavía grande. Según los últimos datos de septiembre, un jubilado que viniere de trabajar por cuena ajena está percibiendo una prestación de 1.666 euros brutos al mes, frente a los 1.010 euros que percibe uno que venga de ser trabajador por cuenta propia.

Actualmente, un autónomo se jubila con el 60% de la pensión de un asalariado, si bien dicha brecha se ha ido reduciendo, ya que hace una década era del 57%.

Cabe recordar que este año la pensión mínima contributiva de jubilación es de 830 euros mensuales y la no contributiva de 451 euros.

Los españoles ya se jubilan a los 65 años

El importe de la pensión media ha ido subiendo durante los últimos años, así como la edad efectiva a la que se jubilan los españoles. Si bien legalmente en España el retiro no es posible hasta los 65 o 67 años, dependiendo en cada caso del tiempo cotizado, una parte importante de los trabajadores anticipan su jubilación, a costa de sacrificar parte de su pensión.

Poco a poco e incentivado por las últimas reformas del Gobierno, que penalizan la anticipación y premian el retraso, la edad real y efectiva a la que se jubilan los españoles va aumentando y el mes pasado ya se superó la simbólica cota de los 65 años. Según las nuevas altas registradas este septiembre, la edad media de acceso a la jubilación es de 65,3 años, casi un año más que antes del covid.

Y es que actualmente casi tres de cada cuatro españoles se jubilan a la edad que les toca, frente al cuarto restante que se divide entre los que anticipan su retiro y los que lo postergan.

¿Cuánto subirán las pensiones el año que viene?

Los pensionistas españoles debieren tener todos los años una fecha marcada en rojo en el calendario, que es cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos del IPC adelantado del mes de noviembre. Una cifra, que más allá de la información que pueda dar sobre la evolución de los precios, permite calcular cúanto subirá su prestación contributiva a partir del 1 de enero del año próximo.

Y es que desde 2021 el Gobierno ha instaurado que las prestaciones se revalorizan cada año de forma automática conforme la evolución de los precios del año anterior y para calcular el porcentaje exacto se toma como referencia la media de la variación anual del IPC de diciembre a noviembre. Actualmente, y a falta de tres referencias mensuales para poder calcular bien la media final, ahora mismo la revalorización de las prestaciones apunta a entre el 2,5 y el 2,6%.