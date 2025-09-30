Unións Agrarias reivindica el papel clave de la ganadería extensiva en Galicia

La importancia estratégica de la ganadería extensiva en Galicia, tanto desde el punto de vista económico como social y medioambiental, fue reivindicada este martes por Unións Agrarias (UUAA) durante una jornada celebrada en el CEI Nodus de Lugo bajo el título “Galicia – Ganadería Extensiva”. Allí se destacó igualmente que este modelo no solo garantiza carne de calidad con altos estándares de bienestar animal, sino que también ayuda a fijar población en el rural, gestionar el territorio y prevenir incendios forestales.

El secretario xeral del sindicato, Roberto García, acompañado por el vicesecretario xeral, Félix Porto, advirtió de la progresiva reducción de explotaciones, un síntoma claro de la falta de relevo generacional. “Si no afrontamos este reto, será muy difícil asegurar el futuro de la ganadería extensiva”, señaló.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, representantes de UPA y responsables locales también participaron en el encuentro, donde se subrayó la función medioambiental de estas explotaciones. Unións Agrarias reclamó que se reconozca oficialmente esa labor y que el sector forme parte activa en los dispositivos de prevención de incendios.

En el terreno económico, el sindicato defendió la creación de un Observatorio y una Mesa de Precios para contar con referencias claras y transparentes. García advirtió de que “es complicado garantizar un precio justo para la ternera gallega si el 65% de la producción se queda en Galicia y no se buscan nuevos mercados”. En este sentido, pidió mayor implicación de la industria, la distribución y la propia Consellería para que los precios no sigan por debajo de los que marcan lonjas de referencia como Binéfar o Salamanca.

Un futuro en juego

La jornada sirvió como punto de encuentro entre sindicatos, administraciones y sector productivo, con una conclusión compartida: la ganadería extensiva será clave para el futuro de Galicia si se reconoce y se apoya su papel estratégico.