Inmobiliario
La compra de viviendas modera su subida al 3 por ciento
EFE
Madrid
La compraventa de vivienda (nueva y de segunda mano) se incrementó un 3% interanual en el segundo trimestre del año y contabilizó 195.737 operaciones, la mayor cifra que se registra desde finales de 2024, según datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Además, con respecto al trimestre anterior, el primero, la compraventa de viviendas aumentó entre abril y junio en mayor medida, un 6,3%. Todo ello, en un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación hipotecaria. Con esta subida, hay que remontarse al cuarto trimestre de 2024 para encontrar una cifra tan alta de compraventa de viviendas en un periodo de tres meses (199.300).
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- El Obradoiro busca sustituto para Huskic tras su lesión y un ‘ex’ salta a escena
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Música en directo y tapas de autor con la cocina viajera de uno de los mejores chefs de Santiago
- La Universidad privada de Abanca crea un instituto de investigación en Santiago