Congalsa impulsa el nuevo portal de comercio electrónico de la Asociación Ambar
La empresa pobrense refuerza su compromiso con la inclusión y la responsabilidad social mediante esta iniciativa
Congalsa, empresa especializada en soluciones de alimentación, y la Asociación Cultural Ambar, que desde hace más de 40 años trabaja en la comarca del Barbanza para promover la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional, celebraron hoy sus iniciativas conjuntas y anunciaron un paso más en su colaboración: el apoyo al nuevo portal de comercio electrónico de Ambar.
Este espacio online permitirá adquirir una amplia variedad de productos artesanos elaborados por los usuarios de la asociación. “En el marco de nuestra política de responsabilidad social corporativa, respaldamos iniciativas que favorecen el desarrollo comunitario en los entornos donde realizamos nuestra actividad. La labor de Ambar refleja de manera ejemplar nuestros valores de respeto por las personas, trabajo en equipo y actitud positiva”, señaló Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de Congalsa, durante su visita a las instalaciones de Ambar en Ribeira, acompañada por Irene Souto, adjunta de su departamento.
La colaboración entre Congalsa y Ambar no es nueva. Durante años, ambas entidades han impulsado acciones conjuntas que promueven la inclusión y la participación activa de personas con diversidad funcional. Entre ellas destacan la participación en carreras y andainas solidarias, el apoyo a calendarios solidarios, concursos de adornos navideños y la visibilización del papel de la mujer en el ámbito laboral y social, como ocurrió en 2023 con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Además, Ambar ha reconocido a Congalsa por su compromiso al acoger a trabajadores con diversidad funcional en prácticas, fortaleciendo así una relación basada en el respeto mutuo y la inclusión.
Una unión que da frutos
Esta trayectoria conjunta refleja cómo la unión entre empresas y asociaciones puede generar un impacto positivo y duradero en la comunidad, consolidando un modelo de colaboración que beneficia tanto al entorno como a las personas implicadas.
