Galicia lidera un gran proyecto europeo para poner en valor las algas del Atlántico

El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), que agrupa a más de 130 entidades del ecosistema biotecnológico gallego, tendrá un papel protagonista en dos importantes iniciativas del programa europeo Interreg Atlantic Area, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este programa fomenta la cooperación entre regiones atlánticas de España, Portugal, Francia e Irlanda para dar respuesta a retos comunes.

Bioga, que preside José Manuel López Vilariño, coordinará el proyecto BIOCHAINS Atlantic, dotado con 1,86 millones de euros, cuyo objetivo es optimizar y reforzar las cadenas de valor de las microalgas y macroalgas en la franja atlántica. Esta iniciativa contribuirá al desarrollo de la bioeconomía azul, mediante el mapeo de agentes y retos regulatorios, la creación de modelos digitales de gestión de recursos, y la validación de prototipos aplicables a sectores como la alimentación o la cosmética. El proyecto aspira a mejorar la competitividad de las pymes, promover la innovación y consolidar oportunidades de mercado para favorecer un crecimiento sostenible en el área atlántica.

En BIOCHAINS Atlantic participan, junto a Bioga, seis socios principales: ANFACO-CYTMA y GLECEX (España), CATAA y WeDoTech (Portugal), Biotech Santé Bretagne (Francia) y la Muster Technological University (Irlanda). También se suman once entidades como socios asociados, entre ellas el CIM de la Universidade de Vigo, DomusVi, Viratec, BlueBio Alliance y Algolesko, además de agentes de Portugal, Francia e Irlanda.

Por su parte, Bioga también será socio estratégico de CLIRAQUA, un proyecto liderado por el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña, con un presupuesto de 1,96 millones de euros. Esta iniciativa busca reforzar la resiliencia de la acuicultura atlántica frente al cambio climático, a través de soluciones tecnológicas basadas en los ecosistemas, como la acuicultura multitrófica, el uso de halófitas, la restauración de hábitats marinos y la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana para detectar enfermedades.

CLIRAQUA desarrollará un repositorio de datos climáticos y ecológicos, mapas de vulnerabilidad y protocolos de gestión. Todas estas herramientas estarán disponibles para productores, investigadores, responsables políticos y comunidades locales, con el fin de avanzar hacia una acuicultura más segura, eficiente y sostenible.

Comprometidos e ilusionados

“Los actores que formamos parte del ecosistema biotecnológico de Galicia estamos comprometidos e ilusionados con estos dos proyectos que pondrán en valor los recursos de las costas gallegas y ayudarán a mejorar sus hábitats frente al cambio climático”, señaló López Vilariño.